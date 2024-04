Les Japonais pourraient tous porter le même nom de famille d'ici quelques années

Voici un fait insolite mais bien réel : en 2531, tous les Japonais pourraient porter le même nom de famille. On vous explique tout.

Hiroshi Yoshida, professeur d’économie au Centre de recherche sur le vieillissement au Japon, a récemment publié une étude pour le moins insolite. En étudiant les changements de noms liés aux mariages, aux divorces et aux décès dans le pays, l’économiste est parvenu à une conclusion étonnante : d’ici quelques années, tous les Japonais pourraient porter le même nom de famille.

La raison ? La loi actuelle oblige les ressortissants nippons à porter le même nom de famille une fois mariés : Sato. Au Japon, près de 500 000 couples s’unissent chaque année et au fil du temps, les noms de famille se raréfient. Entre 1886 et 1912, on comptait 13 000 noms de famille différents au Japon, un chiffre qui ne cesse de baisser.

“Comme le taux de natalité continue de baisser, il devient difficile de conserver le nom de famille”, a indiqué l’auteur de l’étude.

Crédit photo : iStock

100% des Japonais auront le même nom

Selon l’étude, le nom de Sato est déjà le plus commun au Japon puisqu’il représente 1,5% de la population et a augmenté de 0,83% entre 2022 et 2023. Si la croissance démographique du Japon continue à cette même vitesse, la moitié des habitants pourraient porter le même nom de famille en 2446, et l’ensemble de la population pourrait s’appeler Sato en 2531. Un fait qui pourrait devenir un problème pour les principaux concernés.

“Cette situation nuirait à la dignité de chaque personne, car les histoires familiales et régionales que portent les noms seraient tout simplement perdues”, a souligné Hiroshi Yoshida.

De leur côté, les habitants espèrent voir cette loi changer. Lors de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars dernier, six organisations japonaises ont présenté une pétition au Premier ministre du pays, demandant une réforme de la loi sur le mariage.