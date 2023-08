Ces jumelles fan de Barbie dépensent 100 000€ en chirurgie esthétique pour ressembler à leur idole !

Dolly et Daisy Simpson, âgées de 26 ans, ont décidé de s’offrir une métamorphose à plusieurs milliers d’euros pour ressembler à leur idole : la poupée Barbie. Explications.

Comme le rapporte le média LADbible, deux jumelles, Dolly et Daisy Simpson, totalement obsédées par la poupée Barbie, Mattel, ont décidé de dépenser des milliers d’euros en chirurgie esthétique pour lui ressembler.

Ainsi, dès qu’elles ont eu 18 ans, les deux sœurs ont choisi de commencer leurs opérations de chirurgie esthétique. Les deux femmes ont tout refait : le nez, les seins, les fesses, les lèvres, la mâchoire, les joues, le menton. Oui, vous avez bien lu. Au total, ce sont près de 100 000€ qui ont été dépensés.

Une passion commune

Interrogées par LADbible, les jeunes femmes se sont confiées sur leur volonté de se transformer : "Nous avons toujours aimé le look des filles blondes brillantes, avec des bronzages incroyables et de gros seins, qui ressemblaient à des poupées, et depuis, nous aspirons à ressembler à ça. Nous avons adoré jouer avec les poupées Barbies et Bratz quand nous étions enfants, puis nous avons admiré les lapins Playboy dans les années 2000 en vieillissant."

Pour payer leurs opérations, puisqu’elles ne comptent pas s’arrêter là, les deux sœurs se sont lancé sur la plateforme de photos exclusives et dénudées OnlyFans. Chaque mois, elles gagnent environ 9000€, la majorité de cette somme sert à payer les opérations. Les jumelles l’assurent : elles voient la chirurgie esthétique comme une façon de prendre soin de leur santé. C’est une manière de voir les choses. Alors, qu’en pensez-vous ?