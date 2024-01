« Je suis déçu » : La star de 'Barbie' Ryan Gosling pousse un coup de gueule contre le «snobage» de Margot Robbie aux Oscars

D’ordinaire discret, l’acteur a pris la parole pour faire part de son incompréhension et de sa déception au lendemain des annonces aux Oscars. Il en profite pour rendre un bel hommage à ses deux amies pour leur travail accompli.

Mardi 23 janvier, l’Academy of Motion Picture a annoncé les nommés définitifs pour les prochains Oscars, qui se tiendront le 10 mars à Los Angeles.

Sans grande surprise, les favoris Oppenheimer, Poor Things et Barbie mènent la danse avec respectivement 13, 11 et 8 nominations. Killers of the Flower Moon, le film de Martin Scorses mené par Leonardo DiCaprio, n’est pas en reste avec 10 possibles chances de gagner.

Mais comme chaque année, il y a des déçus. Parmi eux, la réalisatrice de Barbie, Greta Gerwig, et son actrice principale Margot Robbie. En effet, les deux femmes n’ont pas été nommées dans leur catégorie respective et sur le net, les internautes crient au scandale.

« Leur travail devrait être reconnu au même titre que celui des autres nominés très méritants », estime Ryan Gosling

Pour beaucoup, il ne fait pas de doute que les deux femmes ont tout simplement été snobées par l’Academy. Tandis que dans le même temps, America Ferrera et Ryan Gosling, deux des acteurs de Barbie, ont été nommés dans les catégories Meilleur acteur/actrice dans un second rôle.

Depuis cette annonce, c’est l’incompréhension. Ryan Gosling a même réagi à ce que beaucoup considèrent comme un “snobage". Dans un communiqué, l’acteur canadien écrit :

« Je suis extrêmement honoré d'être nominé par mes collègues aux côtés d'artistes aussi remarquables au cours d'une année remplie de tant de grands films. Et je n’aurais jamais pensé dire cela, mais je suis aussi incroyablement honoré et fier que ce soit pour avoir représenté une poupée en plastique nommée Ken ».

Ryan Gosling au côté de Greta Gerwig et Margot Robbie. Crédit photo : Reuters

Puis, il tient à rendre hommage aux deux femmes et à leur travail avant de faire part de sa déception : « Mais il n'y a pas de Ken sans Barbie, et il n'y a pas de film Barbie sans Greta Gerwig et Margot Robbie, les deux personnes les plus responsables de ce film entré dans l’histoire devenu mondialement célèbre. Aucune reconnaissance ne serait possible pour quiconque dans le film sans leur talent, leur courage et leur génie. Dire que je suis déçu qu’elles ne soient pas nommées dans leurs catégories respectives serait un euphémisme ».

« Contre toute attente, avec rien d’autre que quelques poupées sans âme, légèrement vêtues et heureusement sans entrejambe, elles nous ont fait rire, elles nous ont brisé le cœur, elles ont poussé la culture et elles ont marqué l’histoire. Leur travail devrait être reconnu au même titre que celui des autres nominés très méritants ».

« Cela dit, je suis très heureux pour America Ferrera et les autres artistes incroyables qui ont contribué avec leurs talents à faire de ce film un film aussi révolutionnaire ».