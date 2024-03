VIDÉO - « I'm Just Ken » : Ryan Gosling enflamme la scène des Oscars avec sa performance incroyable

L’acteur canadien Ryan Gosling, nommé deux fois dans la soirée des Oscars, a interprété son titre phare dans un décor entièrement rose pour l’occasion. Le numéro a conquis le public.

Dans la nuit de dimanche à lundi s’est tenue la cérémonie des Oscars. Si le film Oppenheimer de Christopher Nolan est sorti grand gagnant de la soirée, c'est un autre événement qui a marqué la grande messe du cinéma.

Comme chaque année, la tradition veut que les nommés à l’Oscar de la meilleure chanson originale interprètent leur morceau sur scène. Parmi ces nommés, se trouvaient Ryan Gosling et Mark Ronson pour l’un des titres phares de Barbie, « I’m Just Ken ».

La performance de l’acteur était prévue et attendue depuis quelques jours déjà. Et c’est donc naturellement qu’il a pris le micro pour un moment de folie dans le Théâtre Dolby de Los Angeles.

Ken en rock star sur la scène des Oscars

Crédit photo : Getty Images/ ABC

Ryan Gosling entame sa chanson dans le public, vêtu d’un costume rose à paillettes et lunettes de soleil vissées sur le nez, derrière Margot Robbie, hilare. Puis, il monte sur scène rejoindre les danseurs du numéro, parmi lesquels les autres Ken du film, les acteurs Ncuti Gatwa, Simu Liu et Kingsley Ben-Adir. Avec eux, se trouvent également le guitariste légendaire de Guns N’Roses, Slash, Josh Freese le batteur des Foo Fighters, un autre guitariste Wolfgang Van Halen et Mark Ronson, le compositeur de « I’m Just Ken ».

L’acteur canadien descend ensuite dans les gradins pour faire chanter l'équipe du film : la réalisatrice Greta Gerwig, America Ferrera et Margot Robbie, ainsi que sa partenaire dans La La Land, Emma Stone.

Ryan Gosling performing “I’m Just Ken” at the #Oscars.



pic.twitter.com/wdDIoAqjWX — Film Updates (@FilmUpdates) March 11, 2024

La prestation XXL de Ryan Gosling a été l’un des moments forts de la soirée. Sur les réseaux sociaux, les internautes sont nombreux à avoir loué le numéro musical de l’acteur. « Instantanément Iconique — Désolé ! », écrit l’un d’eux sur X. « Ryan Gosling a mis toutes les célébrités de la liste A debout. Il a transformé tout le théâtre des Oscars en un véritable concert. Cet homme a tellement de charisme et de star power, wow », s’eclame un autre. « Regardez le plus grand moment de l’histoire des Oscars !! BRAVO, Ryan Gosling et “I’m Just Ken !” ».

La chanson n’a cependant pas remporté la statuette. C’est « What Was I Made For ? », autre morceau du film, de Billie Eilish et son frère Finneas O’Connell, qui décroche l’Oscar de la meilleure chanson originale.