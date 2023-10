Cette femme a dépensé près de 200 000 dollars pour ressembler à Barbie

En Suède, une femme n’a pas hésité à dépenser 200 000 dollars en chirurgie esthétique pour ressembler à Barbie. Aujourd’hui, elle est complètement transformée et poursuit son rêve de devenir “une bimbo en plastique”.

Alors que le phénomène Barbie s’est récemment répandu partout dans le monde suite à la sortie du film au cinéma avec Margot Robbie et Ryan Gosling, certaines personnes n’ont pas attendu ce phénomène mondial pour s’intéresser à la poupée. C’est le cas d’Alicia Almira, une Suédoise de 31 ans qui est fan de Barbie depuis des années et qui a décidé de tout faire pour lui ressembler.

Pour parvenir à ses fins, la jeune femme a déjà dépensé près de 200 000 dollars, soit environ 189 000 euros. Elle a subi plusieurs interventions comme une rhinoplastie et a reçu des produits de comblement, du botox, deux implants mammaires pour changer radicalement son apparence. Alicia a également abandonné son travail dans les relations publiques afin de s’installer dans la campagne et réaliser son rêve de devenir “une bimbo en plastique”.

“Le look idéal que je veux obtenir est le look le plus plastique, le plus fantastique, le plus rehaussé possible”, a-t-elle affirmé.

Elle fait tout pour ressembler à Barbie

Sur les réseaux sociaux, Alicia a publié de nombreuses photos d’elle en petites tenues. Sur d’anciennes images, on pouvait voir que la jeune femme avait de nombreux tatouages sur le cou, les bras, le sternum, les mains, le haut des cuisses et les chevilles. Cependant, Barbie n’est pas connue pour ses tatouages. Pour cette raison, Alicia a décidé de se les faire retirer. Nous ne savons pas si elle s’est réellement fait enlever ses tatouages par un professionnel ou si elle a recouvert les dessins avec du maquillage.

Crédit photo : @aliciaxamira

Quoi qu’il en soit, cette femme ressemble désormais encore plus à une poupée Barbie. Sous ses photos, les commentaires sont unanimes puisqu’on peut lire : “Wow, tu ressembles vraiment à une poupée”, “Tellement belle ! Une Barbie parfaite” ou encore “Sans tatouages, plus Barbie que jamais”.

Une démarche qui semble plaire à un grand nombre de ses fans.