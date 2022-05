À 3000 kilomètres de profondeur dans l'Océan Pacifique, des scientifiques ont fait une incroyable découverte

Une équipe de chercheurs américains a exploré pour la première fois les profondeurs d’une zone marine située au nord-ouest de Hawaï. Ils y ont découvert une « route de briques jaunes ».

Capture d'écran EVNautilus/ Youtube

Des explorateurs marins auraient-ils découvert l’Atlantide, cette île mythique, fictionnelle pour certains, ou bien ayant réellement existée selon d’autres ? Un étrange chemin de briques jaunes au fin fond de l’océan Pacifique a soulevé de nombreuses questions auprès des scientifiques.

Quotidiennement, les chercheurs de la Ocean Exploration Trust partagent leurs sorties sous-marines sur leur chaîne Youtube. À bord du navire d’exploration Nautilus, le groupe de chercheurs mené par le docteur Robert Ballard explore les fonds sous-marins à quelques milliers de kilomètres dans l’océan.

Cette fois-ci, c’est à 3000 kilomètres dans les eaux du monument national marin de Papahānaumokuākea que les explorateurs ont été stupéfaits.

Une route de briques jaunes qui interpelle les chercheurs

Monument national de Hawaï. Crédit : Shealah Craighead/ Wikipedia

Cette zone, encore peu explorée jusqu’à maintenant, se situe dans les îles hawaïennes du Nord-Ouest au milieu de petits îlots et atolls. D’après le site Science Alert, qui rapporte l’information, via Slate France, il s’agit de l’une des plus grandes aires marines de conservation au monde, avec 1 510 000 kilomètres carrés de surface.

Alors qu’ils sont en train d’observer les fonds marins à l’aide de véhicules robotisés d’exploration, les scientifiques sont tombés sur une chose étrange : une route de briques jaunes tapissée sur le sol marin.

« C'est la route de l'Atlantide », peut-on entendre dire un chercheur à la radio. « La route de briques jaunes ? », lui demande une autre voix. « C'est bizarre », ajoute un membre de l’équipe. « Tu te moques de moi ? C'est fou », lui répond un autre. Cette petite route de brique n'en a pas laissé les chercheurs de marbre. Chacun y allant de son hypothèse.

Cependant, il est vrai que ce chemin, ayant été comparé à une « croûte cuite » par les chercheurs, interpelle. S’il y a peu de chances qu’il s’agisse d’une route menant aux décombres de l’Atlantide, il y a en revanche une explication plus semblable à la présence de cette route de briques jaunes. Il s’agirait en fait d’un lit de roche volcanique facturé.

« Les fractures uniques à 90 degrés sont probablement liées au stress de chauffage et de refroidissement dû à de multiples éruptions au niveau de cette marge cuite », indique par ailleurs la description Youtube de la vidéo. À ce jour, seuls 3% de l’espace maritime mondial auraient été explorés.