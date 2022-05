Sortis boire un verre tranquillement, ces deux Gallois ont fini dans un avion pour Ibiza

Deux amis ont raconté comment leur soirée s'est incroyablement prolongée après être sortis pour un prendre un verre en toute tranquilité le vendredi soir... pour finalement se retrouver dans un voyage spontané le week-end à Ibiza ! Dan Evans et Alex Stubbs étaient sortis prendre un verre tranquille à Merthyr lorsque quelqu'un leur a suggéré d'aller à Magaluf, à Majorque.

Crédit : danevanstm / Instagram

À voir aussi

Dan et Alex se sont dit que c'était un plan génial, et ni une ni deux, ils ont pris un taxi pour l'aéroport de Cardiff. Après s'être arrêtés à la maison pour prendre leurs passeports et leurs chargeurs de téléphone, ils sont allés directement à l'aéroport. Mais une fois sur place, ils ont dû changer leurs plans car le seul vol pour Majorque était complet. Ne s'avouant pas vaincus pour autant, les deux compères ont préféré prendre un vol pour Ibiza, rapporte nos confrères de WalesOnline.

Sans hôtel et sans vol de retour réservé, le duo d’amis a acheté des shorts et s'est dirigé directement vers le club Ocean Beach, avant de trouver une discothèque pour y passer le reste de cette nuit riche en émotions. Dan raconte : « nous avons littéralement fait la fête tout le week-end, et quand le soleil s'est levé le dimanche matin, nous avons dû penser à la façon dont nous allions rentrer chez nous. » Et pour cause, Dan et Alex n'avaient acheté que des billets aller simple depuis Cardiff, et le seul retour possible le dimanche était pour Londres Stansted.

Crédit : Google Maps

Crédit : danevanstm / Instagram

Un retour à la maison difficile

Dans ces conditions, on imagine que les yeux devaient être particulièrement petits au moment d’effectuer le chemin retour. « C’était plus difficile de trouver un avion pour rentrer, mais nous en avons trouvé un et sommes arrivés à Londres bien à temps pour être au travail le lundi. C’était un peu un choc pour le corps, mais ça en valait la peine. Nous n'avons aucun regret et nous le referons probablement » a déclaré Dans, déjà nostalgique de leur virée festive.

En tout cas, une chose est sûre, Dan et Alex se souviendront longtemps de ce voyage improvisé !