Pour différencier ses jumelles, cette maman prend une décision radicale et choquante

Sur TikTok, une maman a choqué ses followers en dévoilant son astuce radicale pour différencier ses jumelles. Elle a tout simplement percé le nez de l’une d’elles.

TikTok / bae_favvy1

Avoir des jumeaux ou des jumelles rend la parentalité deux fois plus joyeuse, mais aussi deux fois plus délicate. Très vite, les parents vont tenter de jouer au jeu des sept différences entre leurs bambins afin de pouvoir les distinguer. Une marque de naissance, une petite tâche dans les yeux, etc…

Cependant, bien souvent, ce n’est pas si simple de différencier ses jumeaux ou jumelles. Les parents ont alors recours à des techniques diverses et variées, la plus répandue est de les habiller différemment ou alors les arborer d’un accessoire distinctif comme, par exemple, un bracelet d’une couleur différente pour chacun des bambins.

Des solutions simples et temporaires, le temps que les bébés grandissent, il en existe mais cette maman a opté pour une alternative assez radicale. Sur son compte TikTok, qui cumule plus de 788 000 abonnés, où elle partage le quotidien de ses jumelles Kimberly et Kendra, elle a partagé sa solution, suscitant la controverse.

TikTok / bae_favvy1

Un piercing dans le nez de sa fille de trois mois

En effet, leur maman a tout simplement fait faire un piercing au nez de l’une d’elles alors qu’elle avait seulement trois mois. Aujourd’hui, les jumelles sont âgées d’un an et ce nez percé reste le seul détail qui permet aux parents de les différencier.

Forcément, cette solution radicale n’a pas été du goût des internautes, plaignant la pauvre petite fille qui gardera ce piercing à vie alors qu’elle n’a rien demandé : “Vous auriez pu percer ses oreilles au pire mais pas son nez…” commente l’un d’eux.

TikTok / bae_favvy1

Si certains ont pensé que la vidéo était une blague, la maman insiste bel et bien avec ses vidéos où elle continue de parler de son astuce, comme si c’était quelque chose de censé. Un bracelet c’était bien aussi…