Régime : les choux de Bruxelles font-ils grossir ?

Si vous suivez un régime, vous vous demandez peut-être si les choux de Bruxelles sont de bons alliés minceur. Réponse.

Pour garder la ligne, nous devons faire attention à notre alimentation en faisant en sorte qu’elle soit saine, variée et équilibrée. Pour cela, nous devons intégrer des fruits et des légumes afin de faire le plein de minéraux et de vitamines, le tout sans prendre de poids. En effet, nous devons faire attention aux aliments que nous sélectionnons car certains d’entre eux sont plus riches en calories que d’autres.

C’est le cas des féculents, mais aussi de certains légumes qui peuvent nous faire grossir. Si vous suivez un régime, vous êtes peut-être tenté par les choux de Bruxelles. Mais ces derniers sont-ils des alliés minceur ou font-ils grossir ? On vous répond.

Crédit photo : iStock

Les choux de Bruxelles font-ils grossir ?

En moyenne, on estime que 100 grammes de choux de Bruxelles contiennent 43 à 45 calories, soit autant que l’artichaut et l’oignon. Bien qu’il ne s’agisse pas du légume le moins calorique, comme le concombre, la salade et l’endive, il reste un allié minceur. En plus de cela, il contient beaucoup de vitamines et de minéraux qui contribuent à la santé de l’organisme.

Ainsi, le chou de Bruxelles n’est pas un légume qui fait grossir et peut très bien s’intégrer dans le cadre d’un régime minceur, d’autant plus qu’il a un indice glycémique assez bas.

“Un aliment à indice glycémique bas n’a que très peu d’impact sur la glycémie. Il permet une bonne digestion et il diminue les envies de sucre”, a précisé Aurore Lavergnant, diététicienne nutritionniste, à Santé Magazine.

Crédit photo : iStock

Le chou de Bruxelles permet donc de perdre du poids en douceur et de façon durable. En plus de cela, il apporte un sentiment de satiété, ce qui limite les envies de sucre et les fringales.

Les pièges du chou de Bruxelles

Si ce légume n’est pas calorique, attention à la façon dont vous le cuisinez ! Si vous en faites un gratin et que vous ajoutez de la crème, du gruyère ou des lardons, l’apport calorique va fortement augmenter. Pour éviter cela, privilégiez la cuisson vapeur.

Pour plus de saveurs et de gourmandises, vous pouvez ajouter un filet d’huile de noix ainsi que des herbes aromatiques, ou encore cuire le chou de Bruxelles dans un bouillon de légumes. L’astuce idéale pour se faire plaisir tout en gardant la ligne !