En retard pour une réunion importante, il débourse 3 800 euros pour arriver à temps en Uber

Un homme d’affaires parisien n’a pas hésité à débourser une somme folle pour se rendre en Suisse en Uber. La raison ? Il ne voulait pas rater une réunion importante.

En avril dernier, un homme d’affaires basé à Paris n’a pas eu d’autre choix que de commander un Uber pour se rendre en Suisse. En effet, ce dernier ne voulait pas rater une réunion importante se déroulant le lendemain matin à Lausanne, rapportent nos confrères du Dauphiné libéré.

À voir aussi

Comme le précise le quotidien régional, le businessman avait prévu de prendre le premier train de 6h15, mais le trajet comportant une correspondance à Genève l’aurait fait arriver en retard.

Crédit Photo : Pixabay

Face à l’urgence de la situation, il a décidé de faire appel au service de VTC Uber : « J’ai été appelé vers 22 heures. Le client, un homme d’affaires parisien, m’a dit : ‘Seriez-vous disponible pour aller à Lausanne », a confié le chauffeur, qui a accepté la demande de son interlocuteur.

3 800 euros pour parcourir 518 kilomètres

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette course inhabituelle - 518 kilomètres - a un coût. Au total, le Parisien a déboursé 3 800 euros pour gagner Lausanne depuis la capitale. Toujours selon le Dauphiné libéré, le chauffeur a réalisé un devis sans passer par l’application Uber : « J'ai reçu un virement de sa société quelques jours plus tard. Je lui ai fait confiance ».

Crédit Photo : Google Maps

Le conducteur chevronné a finalement déposé l’homme d’affaires sur son lieu de rendez-vous, après sept heures de trajet. Le client a pu assister à sa réunion prévue à huit heures du matin.

Une fois cette étape terminée, le chauffeur Uber a fait demi-tour pour rejoindre la Ville Lumière.