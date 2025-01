Les habitants de cette ville sont les pires passagers de France, selon un classement Uber

De quelle ville viennent les passagers les moins agréables de France ? Pour le savoir, Uber a dévoilé un classement selon les notes données aux passagers par les chauffeurs.

Quand on prend un VTC avec Uber, on peut être plus ou moins agréable avec le chauffeur. Dire bonjour, au revoir et merci sont des formules de politesse que tout le monde devrait avoir. Cependant, certains passagers sont moins agréables que d’autres. Si certains discutent avec le conducteur, d’autres préfèrent se taire ou être au téléphone. Si le silence n’est pas gênant, certains comportements peuvent agacer les chauffeurs et à la fin du trajet, ces derniers peuvent noter négativement leurs passagers.

Crédit photo : iStock

C’est en récoltant ces notes que le service Uber a réalisé un classement dévoilant les passagers les plus agréables, et les plus désagréables, de France. Selon le classement, il existe une ville en particulier où les passagers sont les plus désagréables. Voici de quelle ville il s’agit et si vous êtes concerné.

Des passagers désagréables

Pour commencer, les passagers les plus agréables de France vivent à Troyes et Limoges, puisque l’ensemble d’entre eux ont reçu une note globale de 4,97/5. En deuxième position, on retrouve les villes de Perpignan et Avignon (4,96/5) puis de Poitiers et Tours (4,95/5).

À la suite du classement, on retrouve Mulhouse, Toulon et Dijon (4,94/5), Orléans et Strasbourg (4,93/5), Nantes, Rouen, Rennes et Montpellier (4,92/5), Nancy, Annecy et Clermont-Ferrand (4,91/5), Nice, Angers, Reims, Marseille et Lille (4,9/5) puis Bordeaux, Grenoble et Amiens (4,88/5).

Crédit photo : iStock

Mais quelle est la ville en fin de classement, où se trouve les pires passagers de France ? Selon les données récoltées par Uber, il s’agit de Paris ! En effet, les Parisiens seraient les passagers les moins aimables du pays, puisqu’ils ont récolté une note de 4,84/5. Si le résultat est sans appel pour la capitale, il est en légère amélioration. En 2023, Paris était déjà dernière du classement mais sa note s’est légèrement améliorée puisqu’elle est passée de 4,81 à 4,84.

Qui est le meilleur passager de France ?

Paradoxalement, le meilleur passager de France est Francilien ! Il s’agit de Gil, un homme qui a réussi à décrocher une note de 5/5 lors de ses 400 trajets effectués dans l’année.

“J’aime bien prendre le temps d’échanger avec les chauffeurs, je trouve que c’est très plaisant. Je suis très sociable, j’aime bien m’intéresser aux autres et j’improvise souvent en parlant de musique des années 80 par exemple”, a-t-il confié à Actu Paris.

Une preuve qu’il ne faut pas faire de généralité et que tous les habitants de l’Île-de-France ne sont pas si désagréables. Ce n'est pas la première fois que la société Uber publie un rapport sur ses courses. Récemment, le système de VTC a dévoilé la course la plus chère de l'année 2024, ainsi que la plus longue réalisée par un chauffeur pour aider ses clients.