Du sel dans le café : quel est cette nouvelle tendance qui fait fureur sur les réseaux sociaux ?

De plus en plus d’internautes se prêtent au jeu : au lieu de mettre des morceaux de sucre dans leur café, ils ajoutent… du sel. Une tendance qui peut surprendre mais qui a conquis de nombreuses personnes à travers le monde.

Une nouvelle tendance fait fureur sur les réseaux sociaux, et elle risque de choquer les amateurs de café habitués à mettre un ou plusieurs morceaux de sucre dans leur boisson favorite. Sur les réseaux sociaux, de plus en plus d’internautes affirment ajouter un nouvel ingrédient dans leur café : du sel. Mais d’où vient cette idée et est-ce vraiment bénéfique ?

Cette nouvelle boisson vient du Vietnam et répond au nom de “ca phe muoi”, que l’on peut traduire par “café salé”. Elle a été commercialisée pour la première fois par Ho Thi Thanh Huong et Tran Nguyen Huu Phong, les deux gérants d’une petite échoppe vietnamienne qui voulaient créer “quelque chose de différent pour attirer les clients”.

Crédit photo : iStock

C’est ainsi qu’ils ont eu l’idée de mettre du sel dans le café, que l’on peut boire chaud ou glacé. La recette : le café est mélangé à du lait concentré sucré et à une onctueuse crème salée.

Un café moins amer

Si cette boisson séduit autant, c’est parce que le sel casse l’amertume du café. Un équilibre est alors trouvé dans la boisson qui est plus douce pour les papilles puisque le sel va empêcher notre cerveau de ressentir le goût amer. Si vous n’aimez pas l’amertume de cette boisson, vous savez donc comment la réduire pour savourer votre café.

Crédit photo : iStock

Pour le moment, la recette exacte de cette boisson ainsi que ses quantités restent secrètes. Mais n’hésitez pas à faire ce test chez vous en ajoutant une pincée de sel à votre café : vous remarquerez déjà la différence.