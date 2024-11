Rêvant de devenir maman, elle « adopte » 8 poupées réalistes et leur donne le sein

Plus qu’une passion, les poupées réalistes sont devenues des membres de sa famille à part entière. En échange, la jeune femme n’échappe pas à quelques commentaires déplacés.

En octobre 2023, Kelly White, une américaine de 28 ans tombe sur une vidéo Youtube présentant des poupées réalistes. La jeune femme originaire de Long Island (New York) est conquise et décide peu après de s’en acheter une pour son anniversaire. Kelly développe une réelle passion pour ces poupées et dépense près de 2000 dollars pour s’en offrir d’autres.

Aujourd’hui, Kelly possède une collection de 8 poupées réalistes pouvant mesurer jusqu’à 99 centimètres. Pour l’Américaine, ces poupées ne sont pas des jouets mais ses enfants. Elle leur a donné à chacune un prénom : Jennifer, les jumeaux Molly et Antony, Ashley, Elizabeth, Michael, Adam et Emily.

« Je rêve d’être maman depuis l'âge de huit ans. Je vis la vie que je veux, comme si j'étais leur maman », explique Kelly. Cette dernière prend son rôle très à cœur. D’après LadBible, Kelly avait pour habitude d’allaiter ses plus jeunes poupées avant de passer au biberon maintenant qu’elles sont plus grandes.

Une passion qui lui vaut des moqueries et des remarques

Crédit photo : SWNS

Kelly vit avec ses poupées de façon presque normale : « J'ai une routine : je leur prépare le petit-déjeuner et je les habille toutes. Je leur mets un film. Nous avons presque terminé notre marathon Disney. Elles m'accompagnent partout », raconte Kelly qui est au courant des nombreuses moqueries que sa passion suscite.

La New Yorkaise prend soin de ses poupées et va même jusqu’à leur acheter des berceaux et une poussette. Chaque poupée a son lit dans le salon et seuls Adam et Jennifer dorment dans la chambre à côté de Kelly.

Crédit photo : SWNS

Lors des sorties, au parc ou au restaurant, Kelly et ses poupées attirent tous les regards. « Certaines personnes trouvent ça bizarre. Je reçois des commentaires du genre 'les femmes qui jouent avec des poupées réalistes, c'est bizarre'. Parfois, les gens ne font que regarder. Parfois, ils disent ‘c'est effrayant’ », raconte-t-elle.

Mais Kelly n’a que faire des remarques et insultes. Elle continue de vivre sa vie avec ses poupées et rêve désormais d’adopter des enfants, bien réels cette fois.

Crédit photo : SWNS

Crédit photo : SWNS