Ce mardi 8 juillet, le fabriquant de jouets Mattel a dévoilé sa nouvelle poupée Barbie. Celle-ci présente une particularité : elle est atteinte de diabète.

Un pas de plus vers l’inclusivité des jouets. Après sa Barbie aveugle et sa Barbie trisomique, l’entreprise américaine Mattel a présenté, ce mardi 8 juillet 2025, sa toute dernière poupée.

Le fabriquant de jouets va commercialiser une Barbie souffrant d’un diabète de type 1. À travers cette nouvelle création, la société souhaite « renforcer le sentiment d’inclusion et d’empathie » autour de cette pathologie qui touche des millions d’enfants dans le monde.

Crédit Photo : Mattel

« Chez Mattel, nous sommes conscients du rôle puissant que Barbie joue dans la construction des premières perceptions du monde chez les enfants », a indiqué Krista Berger, vice-présidente senior de la marque Barbie, dans un communiqué.

Elle a ajouté :

« En élargissant notre gamme et en incluant des poupées avec des conditions médicales comme le diabète de type 1, nous pouvons représenter la communauté diabétique et poursuivre notre mission de rendre le jeu plus inclusif, afin que chaque enfant puisse se reconnaître dans les histoires qu’il imagine et dans les poupées qu’il aime ».

Crédit Photo : Mattel

Une Barbie très détaillée

Comme vous pouvez le voir sur les photos dévoilées par la marque, la nouvelle Barbie porte un capteur de glycémie sur le bras. Elle dispose aussi d’une pompe à insuline accrochée à sa ceinture. Ce n’est pas tout. Elle a également un petit sac contenant des accessoires réservés aux diabétiques de type 1.

Enfin, elle est vêtue d’une robe décorée de cercles bleus. Ce motif est le symbole mondial de la sensibilisation au diabète, renseigne Le Parisien. La poupée Barbie souffrant de diabète de type 1 est vendue au prix de 12,99 euros.

Crédit Photo : Mattel

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la commercialisation de ce jouet est une belle avancée. Ce n’est pas la mannequin britannique Lila Moss qui oserait dire le contraire.

La fille de la top model Kate Moss s’est fait offrir une poupée à son effigie. Et pour cause : la jeune femme est atteinte de cette maladie depuis toute petite.

« Le fait de pouvoir maintenant voir des Barbie atteintes de diabète de type 1 et d’en recevoir une qui me ressemble, avec ses patchs visibles, est à la fois surréaliste et spécial », a-t-elle confié.

Crédit Photo : Mattel

En France, c’est la championne du monde de karaté Alizée Agier qui a été désignée ambassadrice.