De nombreuses femmes paient 20 000 euros pour affiner leur taille grâce à la tendance du «RibXcar»

Désireuses d’avoir une taille fine, certaines femmes n’hésitent pas à avoir recours à la chirurgie RibXcar, au prix de… 20 000 euros.

Perdre du poids et affiner sa taille sont des objectifs pour de nombreuses personnes. Pour perdre du poids, il est recommandé d'avoir une alimentation saine et équilibrée et de pratiquer une activité physique régulière. Cependant, d’autres personnes choisissent d’avoir recours à des médicaments, comme Wegovy, un traitement contre l’obésité arrivé récemment en France.

Crédit photo : iStock

D’autres n’hésitent pas à mettre le prix pour perdre du poids et ont recours à la chirurgie esthétique. C’est le cas de plusieurs femmes qui ont déboursé 20 000 dollars, soit environ 18 000 euros, afin d’affiner leur taille.

Affiner sa taille pour 20 000 dollars

Cette opération, baptisée “RibXcar”, a pour objectif d’affiner la silhouette en repositionnant les côtes. Cette procédure est présentée comme peu invasive et le temps de récupération est plutôt court, allant de deux à trois semaines. En plus de cela, les cicatrices seraient minimes. Selon le site Plastic Surgery Hub, les médecins utilisent un guidage par ultrasons pour “repositionner les 10èmes, 11èmes, 12èmes côtes vers l’intérieur, créant une taille plus sculptée, définie et pincée”.

Crédit photo : Dr Thomas Sterry

Le repositionnement des côtes permettrait d’avoir des résultats immédiats pour n’importe quelle personne qui souhaiterait retrouver une silhouette en sablier. Mais comme vous pouvez vous en douter, cette méthode est trop belle pour être vraie et comporte plusieurs inconvénients. En premier lieu, le prix : comptez entre 14 000 et 16 000 dollars (13 000 à 14 700 euros) pour l’intervention, anesthésie et salle d’opération comprises. Vous pouvez également payer jusqu’à 20 000 dollars (18 400 euros) pour subir une abdominoplastie et une Lipo 360, qui éliminent l’excès de graisse.

Après l’opération, il est recommandé de dormir sur le dos pendant dix jours et d’éviter toute activité physique intense pendant six semaines. Les patients doivent porter un corset pendant trois mois et le resserrer d’un à deux centimètres chaque semaine.

“La douleur causée par RibXcar seul est étonnament tolérable. Les patients sont en grande partie responsables de leurs résultats. Plus ils se conforment aux règles et plus ils portent leur corset serré, plus le résultat sera profond. Si le patient ne porte pas le corset, les muscles ramèneront les côtes à leur position initiale”, a expliqué le Dr Thomas Sterry au Daily Mail.

Malgré toutes ces contraintes, de nombreuses femmes n’hésitent pas à avoir recours à cette opération, qui permettrait de perdre plusieurs tours de taille.