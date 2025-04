À 39 ans, cette maman perd 51 kg et dévoile sa transformation bluffante

Après une rupture amoureuse et deux grossesses, une femme de 39 ans a décidé de reprendre son corps en main, avec l’aide précieuse d’une maman d’élève. Le résultat est impressionnant.

Kelly Wynne, une Galloise âgée de 39 ans, a vu son corps changer après avoir accumulé des kilos de grossesse.

Complexée par son apparence, cette maman de deux enfants a décidé d’agir pour se sentir bien dans ses baskets. La trentenaire a atteint son objectif après voir reçu un coup de pouce inattendu.

Comme le rapporte le Daily Star, Kelly a eu le déclic pour changer suite à une rupture amoureuse.

Crédit Photo : Kelly Wynne / SWNS

Après cette séparation, cette dernière s’est confiée à ce sujet à une maman d’élève prénommée Lucy. Celle-ci lui a alors proposé de l’accompagner à la salle de sport pour se changer les idées.

À sa plus grande surprise, Kelly est rapidement tombée amoureuse de la musculation. Grâce aux précieux conseils de Lucy, la mère de famille a commencé à suivre un entraînement sportif adapté à ses besoins.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ses efforts ont porté leurs fruits. Six ans après, la sportive est plus musclée que jamais.

« Je voulais me me sentir mieux et réapprendre à m’aimer (…) Lucy m’a aidée à perdre du poids. Nous nous appelons les ‘mamans musclées’, et je suis dans la meilleure forme de ma vie », a-t-elle confié auprès du tabloïd britannique.

Crédit Photo : Kelly Wynne / SWNS

Une transformation physique impressionnante

À son apogée, Kelly Wynne pesait 124 kilos et sa garde-robe était remplie de vêtements en taille 50.

Selon ses dires, elle a toujours contrôlé son poids, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte de son premier enfant à l'âge de 33 ans en 2017. Elle a fait face à une nouvelle prise de poids suite à sa deuxième grossesse, en 2019.

« Je n'étais pas douée pour la nourriture. Mes portions pouvaient probablement nourrir deux personnes », se souvient la principale concernée.

Crédit Photo : Kelly Wynne / SWNS

Aujourd’hui, la native de Rhydefelin affiche 73 kilos sur la balance et s’habille en taille 40. Au total, la femme de 39 ans a perdu 51 kilos et cinq tailles de vêtements. Une véritable fierté pour celle qui n’a jamais relâché ses efforts.

« Il m'a fallu une bonne année, mais j'ai appris à changer d'état d’esprit », a-t-elle expliqué.

Comme elle le précise, elle aime se faire plaisir, mais avec modération. Sa transformation physique a aussi eu un impact sur sa vie de famille.

« Aujourd'hui, je peux jouer avec les enfants et je sors avec mes amis en toute confiance. Je suis plus forte et plus heureuse».

Crédit Photo : Kelly Wynne / SWNS

Elle espère maintenant inspirer d'autres personnes à perdre du poids sans chirurgie.

« J'aime aider les gens à perdre du poids et les motiver. Il est possible d'y parvenir sans avoir recours à la chirurgie gastrique. Je n'ai rien contre, mais tout le monde ne peut pas se le permettre, et j'ai l'impression que cela m'a appris l'importance de l'exercice et d'une bonne alimentation », a-t-elle conclu.

Une belle leçon !

Crédit Photo : Kelly Wynne / SWNS