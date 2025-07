Harcelée à l'école à cause de son poids, elle perd plus de 40 kilos et se fait aujourd'hui... draguer par ses bourreaux

Traitée de « baleine » par ses camarades de classe, une lycéenne britannique a perdu plus de 40 kilos.

Jessica Turner, 20 ans, a vécu l’enfer à l’école. Au lycée, cette Britannique a été victime de harcèlement grossophobe de la part de ses camarades de classe.

Remarques blessantes sur son poids, moqueries, isolement…La jeune fille - alors âgée de 15 ans - a même hérité d'un terrible surnom : la « baleine ». Dans une interview accordée au magazine People, elle est revenue sur cette période difficile de sa vie.

« Ils se moquaient de moi. Je n'ai jamais eu l'impression que quelqu'un me trouvait attirante, et les gens me harcelaient en classe parce que j'étais une fille plus corpulente ». (Jessica Turner)

Crédit Photo : Jessica Turner

Face à cette situation, la native de Caterham (Surrey) s’est réfugiée dans la nourriture et le sucre. Une source de réconfort qui s’est rapidement retournée contre elle.

« Je me regardais dans le miroir et je ne me sentais jamais vraiment belle ».

En 2020, l’instauration du confinement lié au Covid-19 lui a permis d’échapper à ses bourreaux. Ce n’est pas tout. Mal dans sa peau, Jessica a alors décidé de prendre sa vie en main. Suite à la fermeture des écoles, elle a donc fait le choix de se mettre au sport afin de changer physiquement.

Crédit Photo : Jessica Turner

Une incroyable transformation physique

Comme elle le précise, elle pesait environ 104 kilos lorsque le confinement a été mis en place.

Elle a ensuite perdu plus de 45 kilos grâce à l’exercice physique et une alimentation équilibrée. Au cours de cette période, Jessica a commencé à pratiquer la musculation pour tonifier sa silhouette.

Aujourd’hui, elle pèse 52 kilos et est plus épanouie que jamais. Elle étudie le droit à l’Université d’Exeter et continue le sport, tout en conservant un régime alimentaire sain.

Depuis sa transformation physique, Jessica a vu ressurgir des fantômes du passé. Récemment, ses anciens harceleurs ont essayé d’entrer en contact avec elle par le biais des réseaux sociaux. Elle raconte :

« Mes anciens camarades de classe me suivent désormais sur Instagram, ce qui me semble un peu bizarre, voire effrayant, car ils ne m'avaient jamais vraiment prêtée attention auparavant ».

Elle ajoute :

« Il y a des garçons qui essaient de me parler et je leur réponds : “Non, je me souviens encore de ce que vous avez fait” ».

Crédit Photo : Jessica Turner

Son parcours de perte de poids lui a ouvert les yeux sur la façon dont les personnes en surpoids sont perçues dans la société.

« Les gens me traitent différemment, même dans la rue. Quand on est une fille en surpoids, les gens ne vous respectent pas autant. Personne ne m'avait jamais tenu la porte auparavant. Maintenant, ça m'arrive tout le temps. Je veux partager mon parcours non seulement pour célébrer le chemin que j'ai parcouru, mais aussi pour montrer que peu importe où vous commencez, il est possible de s'élever, de grandir et d'atteindre ce qui semblait autrefois hors de portée. Si je peux le faire, vous le pouvez aussi ». (Jessica Turner)

Crédit Photo : Jessica Turner

Une belle leçon !