Croyant les lieux abandonnés, ils entrent dans une maison pour la squatter et... sauvent finalement la vie de la propriétaire

Trois SDF sont entrés dans une maison, qu’ils pensaient abandonnée, et ont finalement sauvé la vie d'une personne qui vivait sur place.

Un événement pas comme les autres s’est produit à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, dans la nuit du lundi 21 au mardi 22 juillet. Selon des informations rapportées par La Montagne, trois hommes sans domicile fixe, âgés de 25 à 35 ans, se sont introduits dans une maison qu’ils pensaient abandonnée pour passer la nuit.

Crédit photo : iStock

Aux alentours de minuit, ils sont passés par une fenêtre ouverte au rez-de-chaussée et ont exploré les différentes pièces de la maison avant de monter à l’étage. Contre toute attente, ils ont découvert une personne âgée à l’intérieur de la maison. La septuagénaire était au sol et ne bougeait plus.

Ils sauvent une vieille dame

Croyant que la personne âgée était décédée, les trois sans-abri sont immédiatement sortis de la maison pour prévenir les secours. Par chance, ils ont intercepté une voiture de pompiers qui rentrait d’intervention. Une fois les secours sur place, ils ont appris que la septuagénaire, qui vivait seule, était encore en vie. Selon Ouest-France, cette retraitée a été victime d’une mauvaise chute deux jours plus tôt et ne pouvait plus bouger, car sa hanche était déboîtée. Consciente, mais très affaiblie, elle souffrait de déshydratation.

Crédit photo : iStock

La femme a été transportée à l’hôpital où elle a pu être soignée. Sans l’intervention des sans-abri, elle aurait pu rester immobile pendant plusieurs jours et ne pas survivre. En cherchant une maison pour s’abriter, les SDF lui ont donc sauvé la vie.

Ce n’est pas la première fois qu’un sans-abri vient au secours d’une autre personne. En décembre 2021, un SDF a en effet sauvé la vie d’un commerçant victime d’un incendie. Grâce à une pétition qui a récolté 50 000 signatures, ce SDF avait eu droit à un logement.

On ne sait pas encore si les trois sans-abri de Brive-la-Gaillarde recevront également une aide pour leur acte de bravoure, mais leur courage ne peut être que saluer.