Sa locataire ne paie plus le loyer, il retire les portes et les fenêtres du logement

Dans le Pas-de-Calais, un propriétaire a pris une décision radicale pour lutter contre les impayés de sa locataire : il a fait retirer toutes les portes et les fenêtres du logement. Une technique illégale en plein mois de décembre.

Quand on loue un logement à une autre personne, il n’est pas toujours facile de bien s’entendre avec son locataire. Dans le Pas-de-Calais, un propriétaire est confronté à cette situation. La locataire de son logement, une mère de famille qui vit avec sa fille, ne paie plus son loyer depuis plusieurs mois.

“Ils n’ont pas assuré la maison. En fait, on s’était mis d’accord ensemble pour qu’elle paie. Elle me doit cinq mois de loyer”, a expliqué le propriétaire à France Info.

Crédit photo : iStock

Face à cette situation, le propriétaire a décidé d’employer la manière forte : il a fait retirer toutes les portes et les fenêtres du logement. En réalisant cette action en plein mois de décembre, il cherche à faire partir de force les locataires.

Une maison sans portes ni fenêtres

Ainsi, le 20 décembre dernier, des ouvriers sont intervenus dans la maison, prétextant faire des travaux d’isolation. Cependant, ils ont enlevé toutes les portes et les fenêtres et ne les ont jamais remises, laissant des trous béants dans la demeure. Depuis l’intervention des ouvriers, le propriétaire de la maison est injoignable.

Crédit photo : iStock

Conséquence : la famille qui habite dans cette maison vit maintenant dans le froid et est exposée aux intrusions. Pour tenter de se protéger, la mère de famille a installé des cartons aux fenêtres pour empêcher le froid d’entrer et n’ose plus sortir de chez elle.

“Je me sens vidée. Ils m’ont enlevé cette fenêtre qu’on a isolée comme on pouvait avec des cartons. On est quand même en décembre”, déplore la mère de famille à TF1 Info.

Ce n'est pas la première fois qu'un propriétaire prend des décisions drastiques pour faire fuir ses locataires. En juillet dernier, un propriétaire a décidé de retirer le toit de sa maison pour faire partir une femme qui refusait de payer le loyer.

Bien qu’elles soient adoptées par de plus en plus de propriétaires, ces méthodes sont parfaitement illégales. Pour cette raison, la mère de famille a porté plainte pour abus de confiance et est actuellement à la recherche d’un logement social. La mairie de la commune a également été contactée. S’il décide d’agir, le préfet peut ordonner au propriétaire de rétablir la situation, voire de reloger ou d’indemniser les locataires. Une situation qui est arrivée à une propriétaire en février dernier, qui a été condamnée à reloger ses locataires qui ne payaient plus le loyer depuis 3 ans.