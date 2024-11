Qu'est-ce que les « Love rooms », ces lieux coquins qui séduisent de plus en plus de couples en France

Un nouveau concept pour pimenter la vie des couples fait fureur ces derniers temps.

Le 13 novembre dernier, une étude, intitulée Contexte des sexualités en France, nous apprenait que les Français faisaient de moins en moins l'amour. Cette enquête démontrait, entre autres, que la pratique sexuelle s'était fortement réduite sur les 20 dernières années.

Les couples délaissent manifestement leur vie sexuelle. Mais que ces derniers se rassurent, nous avons peut-être la solution pour raviver la flamme et relancer ainsi leur libido : les « Love rooms ». La recette miracle, pour que les partenaires retrouvent un certain appétit sexuel, se trouverait en effet à l'intérieur de ces chambres, un peu particulières, dédiées à l'érotisme. Et à en croire le succès de ce nouveau concept, force est de constater que de plus en plus de Français se laissent séduire.

Les « Love rooms », la solution pour pimenter les couples

Conçues pour pimenter la vie des couples, ces « chambres pour amoureux » auraient ainsi le vent en poupe, comme le montre un reportage diffusé récemment sur TF1. Les journalistes de la première chaîne sont ainsi allés à la rencontre d'une certaine Mélissa Eugène, co-gérante de la société « Primo conciergerie », qui a ouvert une « Love room », sur le thème de la... jungle, dans un immeuble de la ville de Royat (Puy-de-Dôme).

Ordinaire en apparence, cette suite pas comme les autres comporte pourtant une... salle secrète, où certains outils proposés sont susceptibles d'offrir de nouvelles sensations aux couples en quête de nouvelles expériences.

Lancée l'été dernier, la chambre a depuis connu un succès retentissant, à tel point qu'elle n'en finit plus d'attirer des partenaires avides de sensations fortes. Au moins de novembre, la société a même enregistré 20 réservations. À 120 euros la nuit en moyenne, le calcul est vite fait !

Selon Lauramay Civiale (co-gérante de « Primo conciergerie »), le lieu est fréquenté par des personnes lambdas. Il n'existe aucun profil type, ce qui démontre la popularité du concept.

« On a des très jeunes, on a des couples tout à fait légitimes qui viennent fêter des anniversaires de mariage, des anniversaires de couple, de tous âges (...) On a des petites menottes, un bandeau pour les yeux. C'est des petits accessoires coquins supplémentaires pour ajouter un peu de piment. Ça marche très bien » (Lauramay Civiale)

Et si certains émettent encore des doutes quant au réel succès du concept, voici un chiffre qui devrait les convaincre : en un an, la recherche de « Love room » sur internet a augmenté de... 40 %. C'est dire l'engouement florissant pour cette pratique.

