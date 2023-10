Elle découvre que son petit copain la trompe avec sa meilleure amie... sur Google Maps

Les personnes infidèles ont tout intérêt à se méfier des nouvelles prouesses de la technologie. Avec Internet et la géolocalisation, deux amoureux peuvent se surveiller en permanence. Et visiblement, ce jeune homme n'en n'avait pas conscience...

Google Maps : l'alternative au détective privé ?

Avec Google Maps, vous pouvez faire bien plus que dénicher le meilleur itinéraire pour atteindre votre destination au plus vite. Sur la plateforme Tiktok, une jeune femme prénommée Juliana vient de prouver que cette application est aussi efficace qu'un détective privé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son histoire surprenante a suscité l'intérêt des internautes.

En effet, la vidéo de cette tiktokeuse a cumulé des millions de vues depuis sa publication, il y a quelques jours.

Une jeune femme raconte comment elle a découvert l'infidélité de son copain grâce à Google Street View

Juliana Lima est Brésilienne. Il y a peu, elle a publié une vidéo, sur le réseau social Tiktok, dans laquelle elle raconte comment elle a démasqué l'infidélité de son compagnon.

Alors qu'elle se trouvait chez elle, la jeune femme a vu une voiture Google passer dans sa rue. Ses occupants prenaient des photos destinées à alimenter les pages de Google Street View. Intéressée, Juliana a décidé de se rendre sur cette application mobile pour découvrir l'itinéraire emprunté par le véhicule qui poursuivait sa route.

Ainsi, la jeune femme suivait cette voiture depuis l'appli Google. Mais en regardant les photos publiées, elle a reconnu son chéri sur l'une d'elles. Plus surprenant encore, il se trouvait sur une moto, en compagnie d'une femme.

Crédit photo : iStock

Double déception : il s'agissait de sa meilleure amie

Avec la découverte de ce cliché, le doute a envahi Juliana. Son petit-ami la trompait-il avec une autre ? Bien décidée à découvrir l'identité de cette femme, elle a utilisé les photos de Google pour retrouver la moto, le pilote et sa passagère. Après avoir étudié les clichés de nombreuses rues, elle a fini par les retrouver. Tous deux s'étaient arrêtés à l'endroit même où Juliana se rendait régulièrement avec son copain.

Partagée entre ses doutes et l'espoir de pouvoir faire confiance à l'élu de son cœur, Juliana a bien essayé de stopper ses recherches. Mais elle n'a pas résisté et s'est replongée dans son enquête. Malheureusement, elle a fini par découvrir, sur une photo, une femme posant sa tête sur les genoux de son petit ami. Le choc a été d'autant plus douloureux lorsqu'elle a reconnu sa meilleure amie.

Certains internautes n'ont pas cru à son histoire

Confiant sa détresse à ses abonnés, la jeune femme trompée a fait réagir ces derniers avec son histoire surprenante. Tandis que certains internautes ont relevé la malchance qui avait frappé cet homme de se faire démasquer à cause d'une voiture Google, d'autres ont comparé Google Maps avec le FBI. Encore d'autres ont remis en question tout le récit de cette tiktokeuse. Car selon eux, il est impossible que cette voiture Google ait suivi la moto de son copain.