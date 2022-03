Sur l'autoroute, des conducteurs font la queue devant un camion de glaces bloqué dans les bouchons

En Angleterre, une scène peu commune a eu lieu sur une autoroute : bloqués dans les embouteillages, des conducteurs ont décidé de faire la queue devant un camion de glaces pour s’acheter une friandise.

Crédit photo : @RossGmanHarper

Ce mercredi 23 mars, un homme s’est évadé d’une prison en Angleterre, près de la route M56. Pour le retrouver, la police a immédiatement bloqué toute la circulation aux alentours, créant un arrêt complet du trafic pendant près de 2 heures. Des kilomètres de bouchons se sont formés sur la route M56.

Ils font la queue pour des glaces sur l’autoroute

Pour patienter, certains automobilistes ont eu une idée peu commune en voyant un camion de glaces au milieu de l’autoroute, dans les embouteillages. Ils sont descendus de leur voiture et ont décidé de faire la queue devant le marchand pour s’offrir une petite friandise. Cette scène improbable a été filmée par un conducteur.

« Nous étions coincés sur la M56. Je pense que quelqu’un a dû frapper à la fenêtre du fourgon à glaces pour demander s’il pouvait obtenir une glace, et de plus en plus de gens sont arrivés », a expliqué Ross Harper, qui a filmé la vidéo.

Ainsi, les conducteurs ont pu passer le temps grâce à une friandise sucrée, qui les a sûrement aidés à prendre leur mal en patience. Après deux heures d’arrêt, la circulation a finalement repris à 20 heures.