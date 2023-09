Trouvé dans les égouts, ce chat pèse aujourd'hui 10 millions d'euros

On peut partir de rien et devenir millionnaire, même quand on est un chat. La preuve avec le destin édifiant de Tommaso, un chat aujourd’hui plein aux as après avoir vécu sa jeunesse dans les égouts !

Dans les rues de Rome, en Italie, comme dans plein d’autres grandes villes, les chats errants ont toujours fait partie du décor. Parmi eux, Tommaso n’en mène pas large et tente de survivre au jour le jour jusqu’à une rencontre qui changea sa vie.

Maria Assunta était alors veuve d’un riche entrepreneur en bâtiment et souffrait de solitude. Alors qu’elle se promenait dans les rues romaines, elle s’éprend d’une jeune boule de poils sortie des égouts.

La dame décide alors de récupérer Tommaso et l’adopte. Le chat découvre une nouvelle vie, bien meilleure, dans le confort et la richesse de sa nouvelle maîtresse. Sans enfant, Maria trouve du réconfort avec Tommaso, en compagnie duquel elle retrouve goût à la vie.

Un chat devenu millionnaire ?

Les années passent et Maria n’a toujours pas d’héritier en prévision. En 2009, elle décide alors de faire de son chat son seul et unique héritier. Maria décède en 2011, à l’âge de 94 ans, faisant de Tommaso le chat le plus riche du monde à l’époque.

Crédit photo : iStock

En effet, voilà l’ancien chat errant détenteur de 10 millions d’euros et de nombreuses propriétés dans toute l’Italie. Enfin, en théorie… En Italie, les animaux ne sont pas autorisés à être héritiers directs en vertu de la loi, mais seulement indirectement en tant que bénéficiaires.

Ainsi, dans les faits, Maria Assunta a désigné son infirmière Stefania comme la tutrice de Tommaso. Et c’est donc elle qui est responsable de la gestion de la fortune du chat. Pour Stefania aussi, c’était un sacré changement de vie, lié pour toujours à un chat millionnaire.