Un Américain vêtu d'un pyjama Batman arrête un cambrioleur en plein vol

En Floride, un cambrioleur a été arrêté en pleine nuit grâce au sang-froid d’un homme vêtu d’un pyjama… Batman.

Tous les super-héros ne portent pas de cape. Ce n’est pas Kyle Myvett qui oserait dire le contraire.

Dans la nuit mardi 26 au mercredi 27 août 2025, cet habitant de Cape Coral, en Floride (États-Unis) a permis l’interpellation d’un cambrioleur, rapporte ABC News.

Il faut savoir qu’au moment des faits, l’homme courageux portait un pyjama à l’effigie de Batman.

Cette histoire commence aux alentours de deux heures du matin. Alors qu’il était sur le point de se coucher, les caméras de sécurité de son domicile « l’ont alerté d’une effraction dans sa voiture ».

Face à cette situation, le propriétaire des lieux - encore vêtu de son vêtement de nuit - est sorti dehors et a « vu le suspect fouiller dans son véhicule ».

Crédit Photo : iStock

Vêtu de son pyjama Batman, il neutralise un cambrioleur

Ce n’est pas tout. Kyle Myvett a aperçu le même individu dans le garage de son voisin. À l’instar du célèbre Chevalier Noir, ce dernier n’a pas hésité à intervenir pour neutraliser le malfrat avant qu’il ne s’enfuie.

Selon les autorités, il a retenu le voleur jusqu’à l’arrivée des agents.

De son côté, l’auteur des faits est bien connu des services de police. Il s’agit de Justin Schimpl, 20 ans.

Crédit Photo : Cape Coral Police Department

Toujours selon les forces de l’ordres, celui-ci aurait volé plusieurs objets, dont deux paires de lunettes d’une valeur de 300 dollars chacune, de l’argent liquide, un bracelet féminin et plus de 500 dollars en cartes-cadeaux, a indiqué la police.

Le jeune homme a été inculpé pour cambriolage d’un moyen de transport inoccupé. Il est également accusé d’avoir cambriolé d’un logement occupé. Enfin, il est poursuivi pour le vol de 750 dollars.

« Grâce à un voisin à l’esprit vif vêtu d’un pyjama Batman, un autre suspect de cambriolage a été mis derrière les barreaux », a conclu la police dans son communiqué.

Crédit Photo : Cape Coral Police Department

Bruce Wayne peut dormir sur ses deux oreilles car la relève est assurée !