10 modèles de voitures les plus ciblés par les voleurs en 2025

Certains modèles de voitures sont plus ciblés que d’autres par les voleurs. Un rapport dévoile la liste mais aussi comment éviter de se faire voler son véhicule.

Les vols de voitures ont diminué en France en 2025, selon le ministère de l’Intérieur. France Assureurs et Argos indiquent un recul de 6% par rapport à 2024. Même si les chiffres ont diminué, les vols de voitures se sont tout de même élevés à 44 104.

Par ailleurs, certains départements sont plus touchés que d’autres. Les Bouches-du-Rhône arrivent en tête avec 4 289 vols enregistrés. Elles sont suivies des départements du Nord (3 381) et du Rhône (2 524). Mais les départements de Seine-Saint-Denis, du Val-d’Oise, de l’Essonne, de Paris et de la Gironde concentrent, avec neuf autres départements, plus de la moitié des vols, ajoute le rapport.

Cela s’explique par leur proximité avec des ports, des autoroutes et les frontières, facilitant ainsi leur départ vers l’étranger, explique Paul Esmein, directeur général de France Assureurs, au média Roole.

Des modèles de voitures plus ciblés que d’autres

Crédit photo : humonia/ iStock

Outre ces zones géographiques, certains modèles de voitures sont plus ciblés que d’autres. Le rapport cite ainsi la Toyota RAV4, la Hyundai Tucson IV, la Toyota C-HR, la Renault Mégane IV, la Renault Talisman, la Peugeot 508 II, la Peugeot 5008 II ou encore la Renault Clio IV. Là encore, il y a une explication, que fournit Benoît Leclerc, directeur général d’Argos :

« Les véhicules les plus volés sont les plus recherchés lors de la revente, souvent commandés par les acheteurs. »

Avec la complicité de garages frauduleux, un réseau s’organise et cible donc ces modèles qui seront revendus à l’étranger. Les voitures électriques sont pour l’instant épargnées grâce à la technologie avancée dont elles disposent. Mais aussi car les pays dans lesquels elles pourraient être revendues ne possèdent pas forcément de bornes de recharge.

Comment éviter le vol de voiture ?

Par ailleurs, les techniques de vols d’aujourd’hui se font en toute discrétion. Les malfaiteurs déboursent « entre 4 000 et 5 000 euros dans du matériel spécifiquement adapté à ces vols », renseigne Benoît Leclerc. Ils brouillent ainsi les ondes pour empêcher la fermeture des portes, ils copient le signal de la clé ou piratent différents outils.

C’est l’amélioration du système de sécurité des véhicules qui peut prévenir de tels vols. C’est par exemple ce qu’il s’est passé avec les Lexus RX II et NX. Le constructeur a renforcé leur sécurité, permettant ainsi à ces modèles de sortir du Top 10 des voitures les plus volées. Pour cela, les assurances communiquent beaucoup avec les constructeurs. En attendant que tous les systèmes soient efficaces, il est recommandé de ne laisser aucune affaire apparente dans le véhicule, de le garer dans des lieux fréquentés et éclairés et d’alterner les endroits où stationner pour éviter les repérages des malfrats.