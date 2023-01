Un chasseur découvre une caméra perdue remplie d'images réalisées par un ours curieux

Il y a deux ans, un homme originaire du Wyoming (États-Unis) a découvert une GoPro perdue comportant des images filmées par un…ours !

Dylan Schilt est un Américain originaire de Laramie, une ville située dans l’État du Wyoming. Il y a deux ans, ce dernier a fait une découverte amusante alors qu’il se trouvait en forêt.

En effet, ce dernier a trouvé une GoPro comportant des vidéos et des images capturées par un ours noir. Oui, vous avez bien lu.

Une découverte surprenante

Ce jour-là, le jeune homme marchait le long d’un sentier lorsqu’il est tombé par hasard sur une caméra qui était tombée d’une motoneige. Comme le rapporte le Daily Mail, Dylan s’est empressé de ramasser l’objet avant de l’emporter vers son campement.

Une fois l’appareil recherché et allumé, ce dernier a eu la surprise de sa vie en découvrant des vidéos filmées par un ours. Mais ce n’est pas tout ! L’ursidé avait également réussi à prendre des selfies et gros plans de l’intérieur de sa bouche ou de ses griffes acérées.

«La semaine dernière, alors que je chassais à l'arc, je suis tombé sur une GoPro qui avait été perdue (…) Quand je suis rentré au camp, je l'ai rechargée et je n'arrivais pas à croire ce que je voyais», avait indiqué à l’époque Dylan sur son compte Facebook.

Avant d’ajouter : «Après quatre mois, un grand et vieil ours noir l’a trouvée et a non seulement réussi à l’allumer, mais a également commencé à se filmer en jouant avec»

Le clip de l’animal a été visionné plus de 400 000 fois. Il a également reçu plus de 1400 commentaires.

«C'est la meilleure façon de voir l'intérieur de la bouche d'un ours !», «C’est une séquence incroyable ! Un paysage magnifique, un ours magnifique», pouvait-on lire parmi les réactions positives.

Mais la publication n’avait pas réussi à convaincre un internaute sceptique quant aux aptitudes exceptionnelles du mammifère :«Ce type a simplement placé une caméra dans une zone connue pour les ours et a mis du beurre de cacahuète dessus».