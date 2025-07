L'éloge funèbre glaçante d'une ado de 17 ans à ses parents qui a fait suspecter aux enquêteurs qu'elle les avait tués

Le 8 juillet dernier, Sarah Grace Patrick a été arrêtée et inculpée par la police du meurtre présumé de sa mère et de son beau-père au mois de février. Son comportement lors de l’enterrement et sur les réseaux sociaux ont alerté les proches de la famille et les enquêteurs.

C’est une sombre affaire criminelle qui secoue le bureau du shérif du comté de Carroll, en Géorgie, aux États-Unis. Le 20 février dernier, Kristin Brock, 41 ans, et James Brock, 45 ans, sont retrouvés morts dans leur chambre à coucher par leur fille âgée de 6 ans. C'est alors la sœur aînée Sarah Grace Patrick, âgée de 16 ans, qui avait appelé le 911.

Toute une communauté s’est retrouvée en émoi et solidaire des deux jeunes filles alors que la police piétinait à trouver les responsables de ce double meurtre. Cependant, le comportement de Sarah Grace Patrick lors de l'enterrement avait suffi à orienter les soupçons vers elle.

Des images de l’adolescente prononçant un éloge funèbre en larmes ont été partagées en ligne par Krysten Dowda, nièce de James Brock, qui a été la première à soupçonner l’adolescente. Elle a notamment estimé que ses larmes étaient fausses. En parlant de ses parents, l'adolescente a également dit qu’elle n’avait pas une seule idée de combien elle avait besoin d’eux jusqu’à présent. Et à la fin de son éloge, elle présentait ses excuses, ce qui semblait étrange.

Par ailleurs, son comportement sur TikTok a également éveillé les soupçons puisqu’elle partageait son deuil assez ouvertement. Mais, plus étrange, elle s'est en effet étalée sur son prétendu deuil, allant jusqu'à demander l'aide d'internautes fans d'enquêtes criminelles pour résoudre l'affaire. La lycéenne a raconté la nuit du drame, à qui voulait bien l'entendre, mais sa version des faits variait d'une fois à l'autre.

Des fausses larmes et une version qui change sur TikTok

Krysten Dowda a fait directement part de ses doutes aux enquêteurs par rapport à ses nombreuses vidéos TikTok où sa version du drame changeait constamment. Sa performance théâtrale du jour de l'enterrement a confirmé les suspicions de Krysten Dowda.

« J'étais tellement en colère. Je l'ai ignorée après l'avoir vue faire semblant de pleurer devant tout le monde. J'ai quitté l'enterrement juste après »

Le bureau du shérif a déclaré a déclaré que les accusations portées contre la jeune femme suivaient des « montagnes de preuves physiques et numériques » ainsi que d'« innombrables entretiens ».

Crédit photo : TikTok/ sgrace04282

Cinq mois après, c'est Sarah Grace Patrick qui s’est rendue d’elle-même aux autorités, amenant à son arrestation et son inculpation. Cependant, l’enquête tente toujours de déterminer le mobile de la jeune femme et si elle est bien coupable.

"Nous ne savons pas ce qui passe dans l’esprit d’un enfant qui veut faire du mal à ses parents. Des arrestations supplémentaires sont possibles dans cette affaire très horrible et triste".

Pour l'heure, le mobile de l'adolescente reste à déterminer, et l'on ignore si un autre membre de la famille était impliqué dans le double meurtre. La lycéenne, qui avait seize ans au moment des faits, a été inculpée comme une adulte.