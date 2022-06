Russie : un ours mortellement blessé tue le chasseur qui lui avait tiré dessus

En Russie, un ours mourant a tué un chasseur qui lui avait… tiré dessus ! Le cadavre de l’homme a été retrouvé à environ 50 mètres de la dépouille du plantigrade.

Une scène digne d’un film de vengeance vient de se dérouler en Russie. En effet, un ours mortellement blessé a tué le chasseur qui lui avait tiré dessus en lui écrasant le crâne, selon un rapport.

Crédit Photo : Istock

L’ours se venge et tue le chasseur

Le drame s’est produit lorsque le chasseur de 62 ans a tenté d’abattre le mammifère depuis une plateforme surélevée située dans une forêt à Irkoutsk (Sibérie centrale), rapporte le magazine américain Newsweek, citant l’agence de presse russe Interfax.

Toujours selon le site d’information, l’homme serait descendu de la plateforme en croyant l’ours décédé. Le plantigrade aurait alors attaqué son bourreau à coups de griffes avant de lui ôter la vie en lui écrasant le crâne. Le chasseur a été déclaré disparu, mais une équipe de recherche a retrouvé le cadavre du sexagénaire quelques jours plus tard. À noter que son corps était couvert de morsures et de marques de griffes.

Crédit Photo : social media / east2west news

Les autorités ont déclaré que la carcasse du prédateur a été retrouvée à 50 mètres de l’endroit où l’homme a perdu la vie. Pour le moment, elles ignorent quelle espèce d’ours a tué le chasseur. Toutefois, les attaques d’ours bruns sont courantes dans les forêts de Sibérie.

En juillet 2021, un campeur de 42 ans a été dévoré vivant par un ours dans un parc national russe. Un mois plus tôt, un adolescent âgé de 16 a connu le même destin funeste. Au total, le pays a recensé 264 attaques d’ours entre 1991 et 2017.