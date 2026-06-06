Un combattant MMA maîtrise un passager qui tentait d'étrangler un agent de bord

Dimanche dernier, un vol de la compagnie Frontier Airlines a traversé quelques turbulences, provoquées par un passager, entre Porto Rico et Chicago. Il a fallu l’intervention d’un combattant de MMA pour maîtriser le forcené, qui a tenté de sortir de l’avion en plein vol et d’étrangler un agent de bord.

Les voyages en avion sont parfois des trajets qui peuvent être sous tension, bien souvent à cause des turbulences climatiques. Parfois, le danger peut venir de l’intérieur si l’un des passagers se met à avoir un comportement problématique. Le dimanche 31 mai, le vol reliant San Juan, à Porto Rico, et Chicago, aux États-Unis, a été contraint d’atterrir en urgence à Miami.

Un passager âgé de 51 ans, du nom de Juan Gabriel Reyes, n’a pas gardé son calme très longtemps. Environ 45 minutes après le décollage, il a indiqué au personnel vouloir quitter l’avion. Il a alors tenté d’ouvrir une issue de secours à l’arrière de l’appareil.

Crédit photo : AP

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Arrêté par les membres d’équipage, il s’est dirigé vers l’avant de l’avion où il a tenté d’accéder au cockpit des pilotes. Un membre d’équipage l’a alors éloigné, le dirigeant vers un autre siège pour être surveillé de plus près. Un agent de bord qui n’était pas en service a proposé de s’installer à ses côtés. Le passager a alors tenté de l’étrangler.

Un combattant de MMA empêche un vol chaotique

C’est à ce moment qu’intervient un autre passager de l’avion. Un dénomme Josh Longwood, 37 ans, combattant MMA. Ce dernier revenait de l’enterrement de vie de garçon de son frère et n’a pas hésité à mettre ses techniques de combat en pratique pour maîtriser l’individu :

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« Je voyais bien qu’il n’allait pas se calmer, alors je l’ai surveillé car il y avait des femmes et des jeunes enfants autour »

Sur les réseaux sociaux, des images de son intervention sont rapidement devenues virales. Josh Longwood a expliqué que le passager avait réussi à se libérer de ses liens et qu’il a été contraint de le retenir jusqu’à l’atterrissage en urgence à Miami :

« Heureusement, j’ai le sommeil léger et je n’étais qu’à une rangée de là quand tout a dégénéré. J’espère que mon prochain vol sera beaucoup plus ennuyeux »

Crédit photo : Capture d'écran X / ABC 7 Chicago

Juan Gabriel Reyes a été arrêté par le FBI à son arrivée à Miami. D’après CNN, il a été inculpé pour avoir entravé le travail de l’équipage et des agents de bord, ainsi que pour agression dans une juridiction maritime et territoriale.