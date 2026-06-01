Son chien d'assistance est refusé dans l'avion, elle est contrainte d'annuler ses vacances et perd 6 000 €

Coup dur pour une voyageuse qui a été contrainte d'annuler un séjour en vacances, car la compagnie aérienne, avec laquelle elle devait partir, a refusé d'embarquer son chien.

Sancha Talbot est une jeune femme originaire d’Irlande du Nord qui avait organisé des vacances en Crète pour le mois de juin. Atteinte de troubles autistiques, elle se déplace toujours avec son chien d’assistance, prénommé Skye, un border collie.

Crédit photo : Sancha Talbot / News Letter

Cependant, au moment d’embarquer dans l’avion qui devait l’emmener à destination, Sancha a été confrontée à un gros problème. À l’inverse de ce pays européen qui autorise désormais tous les chiens et chats à voyager à côté de leur maître en avion, la compagnie aérienne irlandaise Aer Lingus a refusé de laisser le chien embarquer en cabine.

Un problème administratif

Si le chien n’a pas été accepté dans l’avion, c’est parce que ses certificats de formation ne correspondaient pas à ceux acceptés par la compagnie aérienne. En effet, Aer Lingus demande à ce que les chiens d’assistance soient formés par un organisme affilié à l’Assistance Dogs International (ADI) ou à l’International Guide Dog Federation (IGFD). Malheureusement, Sancha avait formé son chien dans un établissement privé.

Pourtant, l’Irlandaise avait pris soin d’avertir la compagnie aérienne avant son départ pour lui indiquer que la formation de Skye ne provenait pas d’une organisation reconnue. Elle avait également joint un courrier de son dresseur qui avait affirmé n’avoir jamais rencontré d’accident avec la chienne. Pour finir, les documents de Sancha ont été acceptés par les autorités en Crète, mais pas par la compagnie aérienne.

Elle annule ses vacances

Sancha a pourtant pu voyager avec sa chienne par le passé en choisissant d’autres compagnies aériennes. Ce refus a donc été un gros coup dur pour elle, d’autant plus qu’elle avait organisé son voyage depuis un an.

“Pour des personnes comme moi, les chiens d’assistance ne sont pas facultatifs. Ils sont essentiels pour la sécurité, l’autonomie et simplement la possibilité de voyager. Quand j’ai appris qu’ils ne les acceptaient pas, je me suis demandé ce qu’ils attendaient de plus. Je ne peux pas fournir davantage”, a expliqué Sancha Talbot au Daily Mail.

Crédit photo : Sancha Talbot / News Letter

Face au refus de la compagnie, Sancha a tout fait pour que sa chienne puisse monter avec elle. Elle a notamment proposé au personnel de faire porter une muselière à Skye pendant tout le trajet, ce qui a été refusé.

Malheureusement, Sancha a été obligée d’annuler ses vacances et a perdu 5 600 livres sterling, soit environ 6 000 euros.

Contrairement à cette personne qui a abandonné son chien à l’aéroport, Sancha ne peut pas se passer de son fidèle animal, qu’elle ne laisserait pour rien au monde. Elle profite désormais de sa mésaventure pour passer un message aux compagnies aériennes, leur demandant d’être plus souples avec les passagers en situation de handicap.