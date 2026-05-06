Une passagère refuse de raccrocher son téléphone, l'avion fait demi-tour

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Shannon Marie Harris

La semaine dernière, un vol reliant deux villes américaines a dû retourner à la porte d'embarquement à cause d'une passagère pour le moins têtue.

« Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse ». Ce proverbe illustre parfaitement l'incident qui s'est produit à bord d'un avion de la compagnie Delta Air Lines. Une scène surréaliste, capturée en vidéo et partagée massivement sur les réseaux sociaux, qui résume à elle seule tout ce qu'il ne faut pas faire en avion.

Une passagère refuse de mettre fin à son appel à bord de l'avion

Les faits se sont produits le 27 avril à l'aéroport international de Miami, rapporte le magazine américain People. Un vol à destination d'Atlanta a été perturbé par une passagère au comportement particulièrement problématique.

Avion de la compagnie aérienne DeltaCrédit Photo : iStock

Alors que l'appareil s'apprêtait à décoller, Shannon Marie Harris, une voyageuse de 46 ans, a refusé de raccrocher son téléphone portable, et ce malgré les avertissements répétés de l'équipage. En vol, l'utilisation des appareils électroniques en mode non-avion est strictement encadrée par la réglementation aérienne américaine, précisément pour éviter toute interférence avec les systèmes de navigation. Un rappel que la principale intéressée a visiblement choisi d'ignorer.

Face à son entêtement, des passagers sont intervenus pour lui faire entendre raison. Sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on entend un homme lancer à l'attention de la fauteuse de trouble : « Il y a des centaines d'autres passagers ici. Ils ont des avions à prendre, ils vont voir leur famille, ils ont des enfants ».

De son côté, une autre personne a tenté de la raisonner en lui demandant poliment de faire « preuve de considération ». Le hic ? La quadragénaire est restée sourde aux remarques et a poursuivi sa conversation téléphonique, imperméable à toute forme de dialogue.

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L'avion contraint de faire demi-tour

Face à cette situation qui s'enlisait, un steward a annoncé aux passagers que l'avion devait faire demi-tour et retourner à la porte d'embarquement. Une décision qui n'a pas manqué de susciter une vague de mécontentement dans toute la cabine. Les regards se sont figés, la tension est montée d'un cran.

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« Sortez de l'avion ! », ont alors crié plusieurs voyageurs à l'encontre de Shannon Marie Harris.

Nos confrères de Fox 5 Atlanta soulignent que la principale intéressée s'est montrée « hostile » à l'égard du personnel de bord tout au long de l'incident. Un comportement qui, dans le milieu aérien, peut entraîner des conséquences bien plus lourdes qu'une simple expulsion du vol.

Crédit Photo : Flight passenger

À sa descente de l'appareil, cette habitante de l'État de Géorgie a aussitôt été interpellée par les forces de l'ordre alors qu'elle tentait de se dissimuler parmi les autres passagers. Un choix stratégique qui n'a visiblement pas suffi.

Après son arrestation, elle a été libérée après le paiement d'une caution fixée à 500 dollars. Elle fait face à au moins une accusation d'intrusion. À la suite de ce fâcheux contretemps, l'avion a finalement décollé avec une heure de retard, contraignant l'ensemble des passagers à payer le prix d'une mauvaise décision qui n'était pas la leur.

Ce type d'incident n'est malheureusement pas isolé. Les compagnies aériennes américaines font régulièrement face à des passagers refusant de respecter les consignes à bord, avec à chaque fois les mêmes conséquences pour les autres voyageurs : retards, stress et sentiment d'injustice. Une réalité bien connue des habitués du ciel.

« La sécurité de nos clients et de notre équipage est notre priorité absolue, et Delta applique une tolérance zéro en matière de comportements perturbateurs », a déclaré un porte-parole de la compagnie aérienne.

Un message clair, qui rappelle que les règles en vigueur dans les avions ne sont pas négociables. Peu importe l'urgence supposée de l'appel téléphonique.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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