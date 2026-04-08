Un automobiliste s'énerve contre un « chauffard » et se retrouve face à... un champion de MMA

Par |

Jon Jones

Le week-end dernier, un accident de la route a donné lieu à une scène insolite aux États-Unis.

La route réserve son lot de dangers. Et certains sont plus combatifs que d’autres !

Un conducteur fait un doigt d’honneur à un pick-up et…

Dans la soirée du vendredi 3 avril, une vive altercation a opposé deux automobilistes à Albuquerque, Nouveau-Mexique (États-Unis).

Dans une vidéo publiée sur Instagram, Bryan Beltran, l’un des conducteurs, a expliqué qu’un pick-up noir l’avait heurté à trois reprises sur la route.

Agacé par la conduite « dangereuse » du véhicule, le jeune homme n’a pas hésité à faire un doigt d’honneur à la personne derrière le volant.

Si cet échange tendu aurait pu se terminer sur cette note, la confrontation a vite pris une autre tournure lorsque le pick-up s’est arrêté au milieu de la route, avant de se ranger dans un parking.

De son côté, Bryan Beltran a suivi la voiture et n’en croyait pas ses yeux en découvrant l’identité de son conducteur : Jon Jones, célèbre combattant de MMA.

Jon JonesCrédit Photo : Capture d'écran X

… se retrouve face un champion de MMA

Sur les images partagées sur les réseaux sociaux, on voit l’ancien champion de l’UFC s’approcher lentement de Bryan Beltran, la main gauche gauche glissée dans sa poche. Une fois arrivé à sa hauteur, il s’adresse à lui d’un ton calme :

La suite après cette vidéo

« Faut que tu te calmes, mec. Faut que tu te détendes, mec », répète-t-il.

Jon JonesCrédit Photo : Patrick T. Fallon / AFP

C’est alors que Jon Jones lui fait à son tour un doigt d’honneur avant de s’éloigner. Sur Instagram, Bryan Beltran est ensuite revenu sur cet incident :

« Je sais que c'est Jon Jones. Je ne l'avais pas reconnu quand je lui ai fait un doigt d'honneur, mais je l'ai vite compris ! Je n'ai rien contre Jon, mais je pense qu'il devrait prendre des cours de conduite, parce qu'il a failli me renverser plusieurs fois» , a-t-il écrit.

Avant d’ajouter :

« J'espère que je ferai bientôt une autre vidéo où on pourra se serrer la main et enterrer la hache de guerre ! ».

Le combattant donne sa version des faits

De son côté, le sportif a pris la parole sur X pour livrer sa version des faits, dans laquelle il rejette la responsabilité sur Bryan Beltran.

« Ce gamin a poursuivi ma voiture sur deux pâtés de maisons, faisant vrombir son moteur et essayant de m’intimider. Je suis content que ce soit arrivé à moi et pas à une personne âgée de notre quartier. Je suis fier d’avoir su me défendre et de ne pas avoir laissé ce type d’intimidation se produire », peut-on lire sur sa publication.

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
Rhydian Lynne Rhys Jamieson
Énervé par une partie de jeu vidéo, il jette... son bébé sur la télé et lui cause de graves séquelles à vie
des voitures sur la route
Un automobiliste condamné à payer 2 800 euros d'amende pour... 1 km/h de trop
Dayton James Webber accusé de meurtre
Amputé des quatre membres, un champion de “cornhole” accusé d'avoir tué son ami en lui tirant dessus
Une femme en trottinette fait un doigt d'honneur à un automobiliste
Elle prend l'autoroute en trottinette et fait un doigt d'honneur a un automobiliste qui la filme
femme âgée dans un EHPAD
Admission urgente en EHPAD : comment faire face ?