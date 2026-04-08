Un automobiliste s'énerve contre un « chauffard » et se retrouve face à... un champion de MMA

Le week-end dernier, un accident de la route a donné lieu à une scène insolite aux États-Unis.

La route réserve son lot de dangers. Et certains sont plus combatifs que d’autres !

Un conducteur fait un doigt d’honneur à un pick-up et…

Dans la soirée du vendredi 3 avril, une vive altercation a opposé deux automobilistes à Albuquerque, Nouveau-Mexique (États-Unis).

Dans une vidéo publiée sur Instagram, Bryan Beltran, l’un des conducteurs, a expliqué qu’un pick-up noir l’avait heurté à trois reprises sur la route.

This guy got into a road-rage incident with Jon Jones 😳



🗣️ Jon Jones: “You gotta calm down bro. You gotta relax yourself bro.” 😬



(via IG / bryanbeltran06) pic.twitter.com/g8qOyUmwkK — Championship Rounds (@ChampRDS) April 5, 2026

Agacé par la conduite « dangereuse » du véhicule, le jeune homme n’a pas hésité à faire un doigt d’honneur à la personne derrière le volant.

Si cet échange tendu aurait pu se terminer sur cette note, la confrontation a vite pris une autre tournure lorsque le pick-up s’est arrêté au milieu de la route, avant de se ranger dans un parking.

De son côté, Bryan Beltran a suivi la voiture et n’en croyait pas ses yeux en découvrant l’identité de son conducteur : Jon Jones, célèbre combattant de MMA.

Crédit Photo : Capture d'écran X

… se retrouve face un champion de MMA

Sur les images partagées sur les réseaux sociaux, on voit l’ancien champion de l’UFC s’approcher lentement de Bryan Beltran, la main gauche gauche glissée dans sa poche. Une fois arrivé à sa hauteur, il s’adresse à lui d’un ton calme :

La suite après cette vidéo « Faut que tu te calmes, mec. Faut que tu te détendes, mec », répète-t-il.

Crédit Photo : Patrick T. Fallon / AFP

C’est alors que Jon Jones lui fait à son tour un doigt d’honneur avant de s’éloigner. Sur Instagram, Bryan Beltran est ensuite revenu sur cet incident :

« Je sais que c'est Jon Jones. Je ne l'avais pas reconnu quand je lui ai fait un doigt d'honneur, mais je l'ai vite compris ! Je n'ai rien contre Jon, mais je pense qu'il devrait prendre des cours de conduite, parce qu'il a failli me renverser plusieurs fois» , a-t-il écrit.

Avant d’ajouter :

« J'espère que je ferai bientôt une autre vidéo où on pourra se serrer la main et enterrer la hache de guerre ! ».

Le combattant donne sa version des faits

De son côté, le sportif a pris la parole sur X pour livrer sa version des faits, dans laquelle il rejette la responsabilité sur Bryan Beltran.

This kid proceeded to chase my car down for two blocks, revving his engine and trying to intimidate me. I am glad this happened to me and not one of the senior citizens in our community. I am proud of myself for standing up for myself and not allowing that kind of bullying or… https://t.co/kEd5ejCQ2q — Jonny Meat (@JonnyBones) April 5, 2026