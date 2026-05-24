Elle avance son mariage pour son père malade et se marie sur le toit d'un hôpital

Courtney Coccaro, une habitante de l’Ohio, a changé la date de son mariage et a dit «oui» à son compagnon sur le toit d’un hôpital afin que son père, atteint d’un cancer avancé, puisse être présent.

Une union célébrée dans des circonstances particulières.

Alors qu’elle devait se marier cet été, Courtney Coccaro, une habitante de l’Ohio, s’est mariée plus tôt que prévu afin que son père atteint d’un cancer puisse assister à la cérémonie, rapporte le magazine People.

Un lien père-fille très fort

La jeune femme entretient une relation très forte avec son père, John, âgé de 55 ans, dont elle a toujours été très proche.

« Il était mon entraîneur de football. Il a toujours été à mes côtés. Il m’a appris à chasser et à pêcher. Il m’a appris à être forte. Il a été là pour moi », raconte Courtney, selon un communiqué de la Cleveland Clinic.

L’Américaine devait se marier avec son fiancé, Michael, le 30 juin. Mais quelques semaines avant le jour J, le médecin de John, à la Cleveland Clinic, a annoncé à la famille que son état de santé s’était fortement dégradé.

Crédit Photo : Cleveland Clinic

Selon le soignant, le patient risquait de ne pas survivre jusqu’à cette date en raison d’un caillot sanguin dans les poumons, d’un mélanome métastasé et de plusieurs autres problèmes de santé.

Dans l’espoir que son père puisse être présent, Courtney et Michael ont avancé la cérémonie au 10 mai, en Pennsylvanie, mais à l’approche de la date, John a de nouveau été hospitalisé.

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Un mariage organisé sur le toit de l’hôpital pour son père

Face à cette situation, le couple a choisi d’organiser le mariage sur le toit du centre médical.

« Je voulais m’assurer qu’il ait la possibilité d’être présent », a expliqué la mariée.

Selon elle, des membres de l’équipe des soins intensifs et du personnel d’autres services se sont mobilisés pour l’aider à tout mettre en place dans un délai très court.

Ensemble, ils ont nettoyé le toit, décoré l’espace, installé les chaises, guidé les invités et aménagé un espace privé pour que la mariée puisse enfiler sa robe.

Crédit Photo : Cleveland Clinic

Ils ont également monté John à l’étage en fauteuil roulant et sont restés à proximité tout au long de la cérémonie pour intervenir si besoin.

Grâce à cet élan d’entraide, le père et sa fille ont pu vivre un moment suspendu dans le temps et particulièrement émouvant.

« Le voir m’accompagner jusqu’à l’autel était la chose la plus importante de ma vie », a confié Courtney.

Avant d’ajouter :

« C’était tellement spécial et émouvant, et nous sommes vraiment reconnaissants envers tous ceux qui nous ont aidés. Je ne changerais cela pour rien au monde ».

Crédit Photo : Cleveland Clinic

Aujourd’hui, la jeune femme et ses proches gardent espoir quant à l’état de santé de John.