Il se tatoue lui-même en plein saut en parachute à 190 km/h et décroche un record du monde

Un tatoueur américain a réalisé un véritable exploit : lors d’un saut en parachute, il a réussi à se tatouer lui-même en pleine chute libre, décrochant ainsi un record du monde.

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Funky Matas

Funky Matas, un tatoueur originaire de Miami (États-Unis), vient de relever un défi de taille.

Alors qu’il réalisait un saut en parachute, il est parvenu à se tatouer en pleine chute libre, rapporte le magazine People.

Funky MatasCrédit Photo : GWR

Il se tatoue lui-même en pleine chute libre

Grâce à cet exploit hors du commun et pour le moins insolite, cet Américain de 38 ans a décroché un record du monde pour avoir effectué le saut en parachute le plus haut tout en se tatouant lui-même, selon le Guinness World Records (GWR).

Cette scène impressionnante s’est déroulée le 8 juin dernier au Jump Florida Skydive, à Lake Wales, en Floride.

Funky MatasCrédit Photo : GWR

Funky Matas a sauté d’un avion à environ 4 573 mètres d’altitude et a inscrit le mot « fly » («voler en français) sur sa main pendant sa chute libre, à près de 190 km/h.

« Le jour du saut, l’instructeur de parachutisme Pascoal Rodrigues m’a expliqué comment sauter ainsi que toutes les précautions que je devais prendre », confie le trentenaire au GWR.

Il ajoute :

« Ensuite, nous avons fixé la machine à ma main avec du ruban adhésif afin qu’elle ne s’envole pas pendant la descente ».

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« Le résultat est plutôt réussi »

Si le tatoueur a réalisé cette prouesse avec succès, le froid en altitude lui a donné du fil à retordre. Selon lui, il devait terminer son tatouage avant que l’encre ne gèle. Malgré des conditions difficiles et une vitesse vertigineuse il se dit satisfait du rendu.

« Je trouve que le résultat est plutôt réussi. C’est parfaitement lisible », explique-t-il.

Funky MatasCrédit Photo : GWR

Ce n’est pas la première fois qu’il entre dans le Guinness World Records. Un an plus tôt, il avait déjà établi un record pour le plus grand nombre de signatures tatouées sur le corps, dont celles de plusieurs célébrités.

Parmi les stars figurent Tom Brady, Bad Bunny, Kelly Clarkson, Jackie Chan ou encore Leonardo DiCaprio.

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Pour réaliser ces tatouages, Funky Matas demandait aux personnalités d’apposer leur signature sur son corps à l’aide d’un marqueur indélébile, avant de les faire tatouer définitivement sur sa peau.

« Une sorte de feu s’est allumé en moi et me pousse à continuer à battre d’autres records du monde. Alors je suis sûr que vous allez me revoir, et que le monde entier va encore beaucoup entendre parler de moi avec des idées complètement folles », a-t-il conclu.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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