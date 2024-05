Il prétend avoir rencontré un loup-garou près de Nice, la vidéo glaçante affole YouTube

En 2018, un dénommé Alain témoignait avoir vu un “dogman”, autrement dit un loup-garou, sur le bord d’une route près de La Trinité, dans les Alpes-Maritimes. Depuis, le mystère reste entier et voit même l’apparition nouvelle d’une... sorcière au même endroit !

Les histoires paranormales, c’est très souvent l'œuvre de fictions. Dans la réalité, les témoignages faisant état de phénomènes paranormaux sont régulièrement sujets à interprétation et objets de théories. Ces dernières années, dans le sud de la France, une étrange créature est venue s’ajouter au folklore local après le témoignage d’un habitant de la vallée du Paillon, dans les Alpes-Maritimes.

Nous sommes en 2018 quand Alain rentre tard le soir, en provenance de Monaco. En contrebas du cimetière de La Trinité, sur la route de Drap, il aperçoit une étrange créature qui le laisse totalement perplexe. Il est persuadé d’avoir croisé le chemin d’un “dogman”, autrement dit un loup-garou.

Une description très précise

Sur YouTube, il témoigne auprès de la chaîne possédée par un certain Lionel Camy, un blogueur-youtubeur et romancier passionné par les disparitions mystérieuses et les affaires criminelles. Ce dernier contacte alors Alain, qui ne souhaite pas témoigner à visage découvert pour ne pas être médiatisé.

Le quinquagénaire raconte alors sa rencontre avec la créature, fin janvier 2018, vers 23h45. Il décrit “un bipède qui ressemble à un loup avec des yeux d’un rouge ardent”. Alain aperçoit la créature grâce à ses phares : “J’ai cru que c’était un chien mais il s’est redressé sur ses deux pattes arrière (...) Elle était totalement bossue, avec une dentition énorme”.

La rencontre ne s’arrête pas à ce simple face-à-face accidentel car la créature va s’approcher du véhicule d’Alain : “Elle vient vers moi, en rampant un peu, elle n’est pas grande, peut-être 1m60 ou 70”.

Grâce à ce moment privilégié, il a la possibilité de voir la bête de plus près et y délivre une description assez détaillée : “Elle a deux oreilles droites et pointues. Elle a les bras ballants, des doigts très fins avec des griffes très pointues. Et des poils très noirs ! (...). Ce qui me traumatise le plus, ce sont ses yeux rouges sans pupille. Et sa mâchoire rouge sang comme si elle venait de bouffer quelque chose”.

Une “sorcière” également aperçue au même endroit

La rencontre aurait duré une vingtaine de secondes selon Alain, jusqu’à ce que la créature ait décidé de s'en aller en sautant par-dessus le muret, dans le vide, vers la rivière. Un saut plus humain qu’animal : “Elle a sauté comme un homme, les pieds en avant, là où c’est le plus haut, une quinzaine de mètres”, affirme Alain.

Naturellement, son témoignage a suscité la curiosité de nombreux passionnés de phénomènes paranormaux sur internet. Parmi ces passionnés, il y a Virgil Candeil qui anime la chaîne Konnexion Mystère sur YouTube. Il y a quelques semaines, il a réalisé une nouvelle vidéo sur cette affaire de dogman et mis en lumière une autre découverte sur les mêmes lieux.

Capture d'écran YouTube / Konnexion Mystère

Selon le YouTubeur, un ami d’Alain aurait aperçu une dame, le visage couvert avec un voile noir sur le même bord de route sur lequel avait été observé le loup-garou. Elle aurait placé des pierres en forme de cercle avec des tissus noirs et des fleurs à l’intérieur. Le YouTubeur se demande donc s’il s’agit d’un autel, une sorte de rituel, pour la créature.

D’autres témoignages évoquent l’existence d’une sorcière qui rôde régulièrement dans le coin. Ils avancent même qu’elle habiterait près du cimetière où des ossements auraient été aperçus. En bref, cela fait beaucoup d’apparitions mystérieuses qui coïncident en un seul et même endroit. Un mystère loin d’être résolu !