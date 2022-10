Ce hibou vole un jouet d'enfant et ressemble à une sorcière sur son balai, la vidéo fait le buzz sur internet

Aux États-Unis, un hibou a volé le cheval bâton d’un enfant et l’a transporté dans le ciel. Sur une vidéo filmée par les habitants, on dirait que le hibou s’est transformé en sorcière volant sur son balai.

À quelques jours d’Halloween, il semblerait que la nature ait elle-aussi décidé de célébrer cette fête car dans l’Illinois, un hibou s’est fait passer… pour une sorcière ! En effet, le grand-duc d’Amérique a volé le jouet d’un enfant, une tête de cheval fixée sur un bâton.

Crédit photo : Eric Lind

Quand le hibou a transporté le jouet dans le ciel, on aurait dit une sorcière sur son balai.

Un hibou sur un balai

Les habitants ont été très amusés de voir cette scène et ont tout de suite pensé à la fête d’Halloween qui arrive dans les prochains jours.

« Ma mère a reçu un appel d’un des voisins lui disant de regarder dehors dans le jardin. Ils avaient repéré le hibou alors qu’il volait dans l’arbre, mais ils ne pouvaient pas tout à fait dire ce qu’il transportait », a raconté Eric Lind, qui a pris des photos de l’oiseau voleur.

En prenant des photos et en observant l’animal de plus près, les habitants ont ensuite compris qu’il transportait le jouet d’un enfant. Selon certains commentaires publiés sous la vidéo sur Facebook, des habitants pensent que l'animal serait coincé avec l'objet. Ainsi, si l'oiseau est retrouvé blessé, des autorités compétentes seront contactées pour le soigner, et peut-être rendre le jouet à l'enfant.

Ce hibou fait partie d’une famille de volatiles qui vit dans le quartier de ces habitants depuis environ six mois. Manifestement, ce jeune hibou aime faire des bêtises, voler les jouets des enfants… et fêter Halloween !