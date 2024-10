Fan de Jean-Jacques Goldman, il lui envoie son roman... et obtient la plus belle des réponses

Thibault Christophe, professeur et auteur, a rédigé un roman consacré à Jean-Jacques Goldman. Il a décidé d’envoyer son livre au chanteur, qui lui a répondu.

Thibault Christophe est un professeur qui vit à Toulouse et qui est fan de Jean-Jacques Goldman. Récemment, il a rédigé un roman inspiré de sa vie intitulé “Journal d’un fan”. Il retrace l’histoire d’un fan qui rêve de rencontrer son idole, Jean-Jacques Goldman, et qui y parvient. Cependant, une part de fiction s’est glissée dans ce roman puisqu’à son grand regret, Thibault Christophe n’a encore jamais rencontré le chanteur.

“Je suis allé puiser dans mes souvenirs personnels. Comme c’était de la littérature, je me suis permis d’aller plus loin et de fantasmer quelque chose qui n’est jamais arrivé : à savoir une rencontre, une collaboration et bien plus”, a expliqué Thibault Christophe à La Dépêche.