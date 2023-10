Jean-Jacques Goldman sort du silence et pousse un coup de gueule auquel personne ne s'attendait

Personnalité préférée des Français, Jean-Jacques Goldman n’est pas du genre à parler de lui. Et quand d’autres le font, ça le dérange et il l’a fait savoir à l’occasion de la sortie d’une biographie non officielle.

Quand la musique est bonne, on devient une idole ! Tel est le destin de Jean-Jacques Goldman, chanteur et parolier iconique, qui a pris le parti de ne jamais répondre aux sollicitations médiatiques.

Connu pour sa discrétion et retiré de la scène depuis 20 ans, Jean-Jacques Goldman est généralement évoqué par les autres, mais jamais par lui. C’est la raison pour laquelle quand il s’exprime, ce n’est pas pour dire n’importe quoi !

Ce jeudi 5 octobre, il s’est réellement exprimé par le biais d’un communiqué de presse dévoilé par sa maison de disques. Sujet d’une biographie non autorisée, Jean-Jacques Goldman a fustigé l’existence de cet ouvrage, réalisé par un ancien musicien qu’il connaît depuis ses années lycée.

Communiqué de Jean-Jacques Goldman :



« Je n'ai jamais "autorisé" ou donné mon accord pour aucun livre ou biographie. Et je n'ai pas le pouvoir de les interdire, même quand l'auteur, un ex-musicien que je n'ai pas vu depuis plus de 40 ans, se prétend mon ami. » pic.twitter.com/NhVY5Le4yO — Sony Music France (@SonyMusicFr) October 5, 2023

“Je n’ai jamais ‘autorisé’ ou donné mon accord pour aucun livre ou biographie. Et je n’ai pas le pouvoir de les interdire, même quand l’auteur, un ex-musicien que je n’ai pas vu depuis plus de quarante ans, se prétend mon ami”, indique l’artiste.

Une déclaration qui a fait grand bruit, mais ce n’est pas la première fois que JJG s’agace des ouvrages le concernant. Cet été, il avait exprimé sa tristesse face à la sortie du livre “Goldman” par l’historien Ivan Jablonka : “Je n’ai jamais rencontré cet auteur, mes amis non plus, et je suis triste pour tous les gens qui se font duper en achetant ces livres qui parlent de moi”.

“Je vais appeler Jean-Jacques pour savoir ce qui se passe”

Cette fois-ci, l’auteur de l’ouvrage est Jean Bender, un ami de lycée et qui a fait partie du groupe The Phalansters, qui fut le premier groupe de Jean-Jacques Goldman entre 1969 et 1972, avant qu’il ne rencontre la gloire en solo au début des années 80.

Contacté par Le Parisien, l’ancien musicien s’est “étonné” de la réaction de Jean-Jacques Goldman : “Ce communiqué est vraiment bizarre… J’ai informé Jean-Jacques tout de suite comme je l’ai toujours fait… Le livre est fini, en relecture chez mon éditeur. Je lui ai dit que ça ne parlerait que de notre vieille amitié et de musique, que je lui enverrai des extratits, la première de couverture… Il ne m’a pas répondu, mais c’est normal. Je l’informe c’est tout (...) Je vais appeler Jean-Jacques pour comprendre ce qui se passe”.

Une réaction d’autant plus surprenante car Jean Bender affirme qu’il conserve une bonne relation avec lui depuis des décennies : “Je ne prétends pas que je suis son meilleur ami, mais je suis son plus vieil ami, puisqu’on se connaît depuis le lycée en 1967. Je ne l’ai pas vu depuis une quinzaine d'années, mais on se parle régulièrement par messages. Pour mon premier livre, il a été très sympa, il m’a encouragé à le faire et m’a même écrit un petit mot, que j’ai mis en introduction. Je l’informe de tout ce que je fais et lui demande son accord. Concernant les chansons que j’ai enregistrées récemment, et qui datent de l’époque où nous jouions ensemble, il est aussi au courant et ne m’a jamais interdit de les sortir. J’en ai même diffusé sur l’antenne de RTL lors d’une émission avec Éric Jean-Jean ! Je suis à la retraite, j’ai vécu de la musique et de la pub. Je fais tout cela pour le plaisir”.

Décidément, les deux anciens amis auront beaucoup de choses à dire si on en croit Jean Bender, qui se défend ardemment de vouloir se faire de l’argent sur le dos de Jean-Jacques Goldman.