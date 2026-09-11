Un gouffre géant s'est formé sous la maison de Nicolas Cage à Malibu

A Malibu, près de Los Angeles, un immense gouffre s’est formé soudainement sous la maison de Nicolas Cage, entraînant l’évacuation d’une trentaine de propriétés sous la menace d’une fuite de gaz.

La nature et ses aléas sont parfois imprévisibles, même quand on vit dans un quartier résidentiel paisible. Le danger peut être sous-terrain à l’image de cette catastrophe survenue dans le quartier de Malibu, situé à l’ouest de Los Angeles aux États-Unis.

En effet, ce mardi 8 septembre en plein après-midi, un gouffre géant s’est formé subitement sous l’allée d’une maison appartenant à Nicolas Cage. L’effondrement a provoqué une fuite de gaz et compliqué l’accès des secours à cette voie privée située en bord de mer.

Crédit photo : AP

Selon le New York Times, le trou atteignait mardi soir environ 30 mètres sur 18 mètres et près de 9 mètres de profondeur. Son extension a conduit la ville de Malibu à déclarer l’état d’urgence local et à ordonner l’évacuation de 31 propriétés. Les véhicules de secours, notamment les camions de pompiers, ne pouvaient plus emprunter normalement la route devenue trop étroite.

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Les autorités avaient d’abord interdit l’accès à cinq maisons voisines après la découverte de la fuite de gaz. La Southern California Gas Company a interrompu l’alimentation du secteur pendant son intervention. La propriété concernée avait été achetée par l’acteur en 2024 pour 10,5 millions de dollars (environ 9 millions d’euros), selon le New York Times.

La maison, d’une superficie proche de 370 mètres carrés répartis sur quatre niveaux, dispose d’un accès direct à la plage. Il n’était pas établi mercredi matin si elle était occupée lorsque le gouffre s’est formé.

Video shows Nicolas Cage’s $10.5 million Malibu mansion literally sinking into the ground, with asphalt and concrete appearing to crack open and collapse near the garage, along with a port-a-potty and what appear to be pieces of a privacy fence. https://t.co/MVWEGdNjTL pic.twitter.com/JtJl6nU2Wm — California Post (@californiapost) September 8, 2026

La Croix-Rouge américaine a ouvert un centre d’accueil temporaire dans une école pour les habitants concernés. Mercredi, les services de ville restaient mobilisés dans la zone, où l’évolution du trou et les conditions côtières continuaient d’être surveillées.

Les autorités surveillent aussi les conséquences du cyclone post-tropical Marie, qui continuait d’apporter de fortes vagues, des marées élevées et des pluies sur la Californie. Associated Press a aussi fait état de problèmes d’érosion et d’inondations côtières dans la région.