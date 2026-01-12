Un énorme gouffre de 8 mètres se forme sur un terrain de sport, la zone est évacuée

En Australie, un terrain de sport très fréquenté s’est effondré, créant un gouffre de 8 mètres de large. Les habitants ont l’interdiction de s’en approcher.

Les habitants du quartier d’Heidelberg, dans le nord-est de Melbourne en Australie, ont eu une grosse frayeur ce lundi 5 janvier. En effet, un terrain de sport s’est effondré et un énorme gouffre s’est formé à cet endroit. Il mesurerait environ 8 mètres de large et 5 mètres de profondeur.

Crédit photo : News.com

Ce terrain de sport est très fréquenté puisqu’il est utilisé pour le cricket et le football australien, mais aussi par les promeneurs et les joggeurs. Par chance, aucun match n’avait lieu ce jour-là et personne n’a été blessé.

Des travaux en cause

Le site est actuellement fermé par les autorités et les habitants sont appelés à s’en éloigner.

“Le conseil municipal est en étroite collaboration avec les agences concernées pour évaluer la situation et déterminer la marche à suivre”, a déclaré la municipalité de Banyule dans un communiqué relayé par Ouest-France.

Crédit photo : 9News

Selon les hypothèses formulées par les experts, les travaux d’un tunnelier à proximité auraient causé l’effondrement du terrain de sport, comme le rapporte News.com.

“Le chantier du tunnel a été interrompu et suspendu pendant que nous effectuons des vérifications. Le travail ne pourra pas reprendre tant que l’enquête ne sera pas terminée. Nous sommes convaincus que les tunneliers ont contribué au problème, sans nécessairement en être la cause, mais ils ont certainement joué un rôle”, a annoncé Duncan Elliott, directeur général de la Victorian Infrastructure Delivery Authority Roads.

Le gouffre peut s’agrandir

Les autorités craignent que ce trou s’agrandisse encore, raison pour laquelle il est interdit de s’approcher de la zone. La fin du projet de tunnelier était prévue pour 2028, le terrain de sport pourrait donc être indisponible jusqu’à cette date. Les équipes sportives de la ville devront donc trouver un autre endroit pour s’entraîner.