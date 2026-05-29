Nicolas Cage change officiellement de nom à la surprise générale

Actuellement à l’affiche de la série Spider-Noir, Nicolas Cage vient de prendre tout le monde à contre-pied en annonçant avoir officiellement changé de nom.

“Ghost Rider”, “Lord of War”, “Volte-face”, “Kick-Ass”, “Madden”... Sa filmographie est longue comme le bras de Victor Wembanyama ! Sur les trente dernières années, Nicolas Cage est devenu l’un des noms les plus prestigieux d’Hollywood, très souvent à l’affiche de blockbusters et de films d'action.

Cependant, Nicolas Cage a toujours été un nom de scène puisqu’à l’état civil, l’acteur était identifié sous le nom Nicolas Kim Coppola. En effet, l’interprète de Spider-Noir est issu d’une des familles les plus prestigieuses du 7ème art, étant le neveu de Francis Ford Coppola.

En 1982, à l’âge de 18 ans, il fait ses premiers pas sur grand écran, apparaissant une vingtaine de secondes dans le teen movie “Ça chauffe au lycée Ridgemont”. Malheureusement pour lui, le tournage est compliqué puisqu’il subit des moqueries par rapport à son nom. Il entend des vannes sur l'orthographe française de son prénom, tandis que son nom de famille le renvoie systématiquement à son illustre oncle.

Crédit photo : J. Vespa / WireImage / Getty Images

Il décide alors de prendre un nom de scène, afin de ne pas être accusé de népotisme. Il opte pour Nicolas Cage, en référence au super-héros Luke Cage et au compositeur John Cage.

«"Cage" est un nom que j'aimais bien croiser dans les comics, je trouvais qu'il avait une belle allure, et j'ai grandi dans une famille très avant-gardiste et artistique, où l'on parlait souvent de John Cage et de ses compositions expérimentales. Je cherchais un nom comme "James Dean", quelque chose de court et simple »

Une identité assumée à l'état civil

S’il change le nom de famille afin de se libérer d’une certaine pression, l'acteur garde tout de même le prénom malgré les moqueries, par respect pour son père :

« Je me suis dit que je garderais "Nicolas", car mon père m'a appelé Nicolas, à la française, ce qui m'a toujours agacé, car tout le monde ajoute un "h". Je ne sais pas pourquoi il m'a donné l'orthographe française ! Mais il l'a fait ».

La suite après cette vidéo

Crédit photo : Steve Jennings / Getty Image

Aujourd’hui âgé de 62 ans, l’acteur a pris une décision radicale qui semble être l’aboutissement d’une logique. En effet, Nicolas Cage s’est fait un nom au cinéma en marge de la famille Coppola, et désormais, il souhaitait rendre ça officiel à l’état civil.

À l’occasion d’une interview accordée à Variety alors qu’il est à l’affiche de la série « Spider-Noir » sur Amazon Prime, la star a ainsi déclaré avoir « changé de nom légalement l'année dernière ».

« Je suis Nick Cage dans la vie, et je suis Nick Cage à l'écran »

Une décision qu'il a justifiée par son envie d'exister par lui-même plutôt que par filiation.

« Mieux vaut être le patriarche de sa propre petite famille que le cousin farfelu en marge de celle des autres, alors j'ai décidé d'assumer et d'être "Cage" »

Désormais, on peut l’appeler Nick Cage ou Nicolas Cage, l’acteur acceptant les deux appellations. Et plus grand monde ne se moque de lui ou l'assimile au clan Coppola. Un choix artistique devenu payant au regard de sa carrière et qui a fini par devenir sa réelle identité.