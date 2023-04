Un hôte Airbnb réveille sa locataire en pleine nuit pour lui montrer les aurores boréales

En vacances à Rörbäck, en Suède, une touriste a été réveillée en plein milieu de la nuit par son hôte Airbnb. Si elle pensait à une blague, telle ne fut pas sa surprise quand elle découvrit que des aurores boréales illuminaient la nuit.

Crédit photo : iStock

“Le meilleur hôte Airbnb” ! Le compliment n’est pas exagéré pour Pency Lucero, une voyageuse et créatrice de contenus sur TikTok.La touriste était en voyage à Rörbräck, en Suède, et avait forcément prévu d’assister à des aurores boréales, avec un peu de chance. Un spectacle naturel qui n’était pas gagné d’avance car quand elle est arrivée en Suède, la neige tombait fortement et le ciel était à peine visible.

Cependant, son host Airbnb tenait absolument à faire tout ce qu’il pouvait pour qu’elle ne rate pas les aurores boréales. Quitte à la réveiller en plein milieu de la nuit !

En effet, il est venu toquer à la porte de la maison alors que Pency Lucero dormait paisiblement. Réveillée soudainement, elle pensait d’abord que son hôte lui faisait une mauvaise farce.

Crédit photo :TikTok / penslucero

Les aurores boréales, un spectacle à couper le souffle

Sur sa vidéo publiée sur TikTok, qui a engendré plus de 12 millions de vues, on entend Martin la presser pour qu’elle s’habille. Puis, on voit le visage de Pency Lucero s’illuminer en découvrant que des aurores boréales étaient bien en train de décorer le ciel nocturne.

@penslucero I’m on the verge of crying every time I watch this video I still cannot believe it. Rörbäck, Sweden Evergreen - Richy Mitch & the Coal Miners

“Je ne m’attendais pas du tout à ce que ce soit aussi beau à l'œil nu” témoigne Pency Lucero, émerveillée par le spectacle.

D’autres internautes en profitent alors pour partager leur expérience, confirmant que les aurores boréales sont bien plus surréalistes en vrai, plutôt qu’en photo : “Ils sont tellement mieux à voir en personne, la façon dont elles dansent et bougent est complètement folle et magnifique”.

Le host Airbnb, Martin, confie à Upworthy que voir la réaction des personnes découvrant les aurores boréales est encore plus merveilleux que les aurores boréales elles-mêmes : “J’espère que tout le monde puisse avoir la chance d’en voir”.

En effet, il n’est pas toujours évident d’en voir lorsque vous êtes sur place, et il s’agit généralement d’une question de timing, d’être là au bon endroit au bon moment. Et Pency Lucero n’oubliera jamais son moment avec les aurores boréales.