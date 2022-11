En Norvège, une tempête solaire a provoqué d'incroyables aurores boréales rose fluo dans le ciel

Vous connaissez forcément les aurores boréales qui illuminent le ciel du cercle polaire, mais avez-vous déjà entendu parler de ce phénomène prenant la couleur rose ? C’est pourtant ce qui a été observé en Norvège, pour le plus grand bonheur des voyageurs de passage.

Crédit : Marku Varif / Greenlander

Cette scène à la fois magnifique et rare a été immortalisée à Tromsø, dans le nord du pays au début du mois de novembre. Et même les locaux, habitués à voir des aurores boréales éclairer le ciel, ont été surpris par la beauté de celles-ci. À tel point que même Marku Varif, un guide qui accompagne les touristes dans la région depuis plus 10 ans, n’avait jamais vu ça. Il avait déjà eu la chance d’admirer des aurores boréales légèrement rosées, mais absolument pas aussi intenses. Heureusement, il était dehors ce jour-là et a pu être aux premières loges pour prendre en photo le phénomène.

Les clichés que Marku Varif a réalisé sont tout simplement bluffants. Ils montrent la majorité du ciel nocturne rempli de rose. Ce tableau sorti tout droit d’un film fantastique s’explique par la forte tempête solaire du mois de novembre qui a provoqué une fissure temporaire dans le champ magnétique de la Terre et a permis au vent solaire de pénétrer plus loin que la normale dans l'atmosphère. Habituellement, les aurores boréales sont vertes lorsque ces vents solaires restent à une altitude plus élevée et chauffent les atomes d'oxygène. Mais quand les vents sont bas, ils font augmenter la température des atomes d’azotes, qui eux émettent une couleur rose néon.

Un moment suspendu

« C’est super rare, ça n'arrive presque jamais. Ce rose ou ce violet, c'est de loin ma couleur préférée puisqu'on peut le percevoir à peu près pareil à l'œil nu. C'était la plus forte vue de rose que j'ai jamais eu de toute ma vie. Lorsque les aurores boréales nous donnent la bénédiction de pouvoir vivre ce genre de phénomène, dit-il, cela me semble toujours très spirituel. D'un côté, vous êtes abasourdi et presque en état de choc, car votre esprit refuse d'accepter l'incroyable spectacle qui se déroule sous vos yeux. De l'autre côté, toute cette joie et cette gratitude se déversent en vous et vous font vraiment apprécier tout ce que vous avez dans la vie » a confié le guide.

