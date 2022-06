Un ingénieur a inventé une lampe capable de transformer l'eau de mer en eau potable

L'eau potable fraîche et propre est essentielle pour survivre. Malheureusement, de nombreuses communautés dans le monde en manquent. La raréfaction des ressources est un défi imminent important du changement climatique. Pour aider à lutter contre ce phénomène, l'architecte néo-zélandais Henry Glogau a conçu «Solar Desalination Skylight», un luminaire capable de transformer l'eau de mer en eau potable.

Le jeune inventeur, qui travaille à l'unité d'innovation de 3XN à Copenhague, au Danemark, a collaboré avec l'ONG chilienne TECHO pour créer ce puits de lumière spécifiquement pour une communauté côtière de Mejillones, au Chili. Montée au plafond, la lampe est éclairée par des ampoules LED alimentées par un panneau solaire qui se recharge pendant la journée, ainsi que par des batteries de sel créées par l'évaporation de l'eau de mer. Cette dernière est pompée dans la lampe par un petit tuyau et l’eau s'écoule dans des canaux où l'évaporation la sépare du sel.

La lampe, qui peut produire 440 ml d'eau propre par jour, a remporté la catégorie Responsive Design des Design Educate Awards. Pendant les phases de développement et de tests, les ingénieurs ont pris en compte les retours de la communauté pour améliorer leur invention. Ensemble, ils ont réfléchi à créer des systèmes similaires avec les bouteilles en plastique, les boîtes de conserve, les couteaux et le ruban adhésif disponibles. Proche de la mer et bénéficiant d'un ensoleillement important, la communauté est bien placée pour tirer parti de ces ressources durables.

Comment fonctionne la lampe ?

En plus de son design circulaire, il était également important que le puits de lumière soit familier et accessible plutôt qu'un gadget de haute technologie. Henry Glogau a adopté une approche holistique qui fonctionne avec l'environnement naturel plutôt que contre lui. La lampe montée au plafond est un hybride de batteries salines et d'énergie solaire. Pendant la journée, la bande lumineuse LED est chargée par un petit panneau solaire. Elle est également alimentée par la saumure résiduelle du processus d'évaporation pour créer une série de batteries au sel. Ces 12 batteries d'eau de mer fournissent une source d'énergie pour alimenter le puits de lumière la nuit par une réaction chimique lorsqu'elles sont placées dans des tubes contenant du cuivre et du zinc. Ainsi, elle produit de l'eau potable.

