“Ce n'était pas un avion” : une habitante de la Sarthe persuadée d'avoir vu un ovni

Une habitante de Bérus dans le département de la Sarthe aurait vu un Ovni dans le ciel. Explications.

Y a-t-il des extraterrestres en France ? C’est que l’on appelle une anecdote insolite. Selon le média Actu.fr, une habitude de Bérus, dans le département de la Sarthe, aurait aperçu vers 21 h 30 le 18 août 2023 un ovni (objet volant non identifié) dans le ciel, à proximité d’Alençon.

Un objet volant non identifié ?

Alors que la nuit tombait progressivement, la retraitée raconte avoir vu un étonnant “ovni” dans le ciel alors qu’elle bricolait dans son jardin. Depuis, elle ne cesse d’y penser : “ce n’était pas un avion, fuselé, mais quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant”, a-t-elle raconté.

Elle a ensuite ajouté : “J’enlevais des pissenlits. Tout d’un coup, j’ai levé la tête et j’ai vu arriver un engin au loin. Il volait bas et ne faisait pas de bruit. Il avait deux gros phares à l’avant, d’une extrême blancheur, qui clignotait. Et une bande rouge à l’arrière.” La retraitée a également confié : “Il n’allait pas très vite, il glissait dans le ciel. J’étais scotchée, je n’en croyais pas mes yeux. J’avais l’impression que c’était une illumination. J’étais sidérée, je ne savais pas quoi faire. Je lui ai alors fait coucou.”

S’agit-il d’un drone ?

Selon elle, il n’y a pas de hasard si cet évènement a eu lieu : "J'étais au bon endroit, au bon moment. La science n’explique pas tout, il faut le voir pour le croire. J’ai peur que l’on me prenne pour une folle”, assure-t-elle. Ce 28 août 2023, quelques jours plus tard, l’habitante aurait contacté la rédaction de l’Orne Hebdo (Actu.fr) en précisant qu’il s’agissait sûrement d’un drone : “Avec le recul, j’ai essayé d’analyser ce que j’ai vu. Je me dis qu’il a été fabriqué par l’homme. Pour moi, c’est un engin de nouvelle génération, peut-être un drone.”

Voilà qui est rassurant. N’est-ce pas ?