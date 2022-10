En Bretagne, de nombreuses apparitions d'OVNI interrogent les scientifiques

Pour essayer d’en apprendre plus sur l’éventuelle présence d’extraterrestres autour de la Terre, le GEIPAN récolte des témoignages de personnes ayant vu des OVNI. Plusieurs cas en Bretagne restent toujours inexpliqués.

Sommes-nous seuls dans l’univers ou observés par des extraterrestres qui s’approchent de notre planète à bord d’une soucoupe volante ? Cette question nous interroge depuis des siècles et le mystère reste entier.

Crédit photo : iStock

Pour tenter d’en apprendre plus sur les extraterrestres, un groupe de scientifiques a décidé de se pencher sur la question. Le Groupe d’études et d’informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés (GEIPAN) a déjà recensé plus de 3 000 cas en France, dont plusieurs en Bretagne. Aujourd’hui, certains de ces cas sont encore irrésolus.

3 000 cas d’OVNI en France

Selon les témoignages récoltés par le GEIPAN, plusieurs personnes affirment avoir déjà vu des formes étranges et lumineuses dans le ciel. S’il peut s’agir de planètes, de phénomènes météorologiques ou de satellites, certains phénomènes restent inexpliqués.

Crédit photo : iStock

Parmi les 3 000 cas d'OVNI recensés, 33% restent non identifiés par manque de données et 3,3% sont toujours non identifiés après enquête. Et les exemples sont étonnants : en 2014, une masse sombre avec deux lumières se déplaçant à une vitesse vertigineuse a été vue dans le ciel breton, avant de disparaître subitement.

« Une enquête de terrain a confirmé les rapports d’observation des témoins et plusieurs hypothèses ont été envisagées, mais aucune ne correspond bien aux observations. En conclusion, il s’agit d’un phénomène non identifié (PAN), observé par deux témoins de grande fiabilité, dans des conditions d’observation idéales et qui semble résister à toutes hypothèses, notamment à l’hypothèse explicative du passage d’un météore », a expliqué le GEIPAN à propos de ce cas.

Des OVNI en Bretagne

En 2018, des Bretons ont également affirmé avoir vu un phénomène lumineux constitué d’une barre jaune et d’un phare vert fluo. Ces lumières se déplaçaient dans le ciel en changeant plusieurs fois de trajectoire.

Dans le Morbihan, des faits mystérieux se produisent dans le ciel depuis très longtemps. En 1976, un objet volant avec des faisceaux lumineux à chaque extrémité a été observé. Ses lumières se dirigeaient vers le sol quand il volait, avant de disparaître à son élévation. Quelques années plus tard, une personne a ressenti de violents maux de tête en ayant vu un éclair lumineux. La douleur a immédiatement disparu en même temps que l’éclair.

Crédit photo : iStock

Bien que l’enquête du GEIPAN se base essentiellement sur les cas d’OVNI en Bretagne, les scientifiques cherchent des témoignages dans toute la France. Ainsi, si vous avez déjà vu des phénomènes inexpliqués dans le ciel, vous savez à qui vous adresser.