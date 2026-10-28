Un décorateur à la retraite espérait se faire un peu d'argent avec ses vieilles cartes Pokémon : la vente aux enchères atteint sept chiffres

Une collection de cartes de Pokémon vendue aux enchères pour la somme de 1,86 million d'euros au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, un retraité a touché une somme qui va changer sa vie après avoir vendu une collection de cartes Pokémon qui prenait la poussière dans son grenier.

Un décorateur à la retraite qui espérait se faire un peu d'argent en vendant de vieilles cartes Pokémon est devenu millionnaire après que sa collection s'est vendue aux enchères pour une somme astronomique à sept chiffres.

Cet habitant de Woking, en Angleterre, a naturellement souhaité rester anonyme. Il n’était pas préparé à toucher un tel montant, n’ayant pas conscience de la valeur potentielle de ses cartes avant de lire un article relatant la vente d'une carte Pokémon à environ 7 000 euros.

Une collection qui dormait dans un grenier

Sachant qu'il avait des cartes similaires rangées dans son grenier, il a décidé de les ressortir pour évaluer leur valeur. Il a apporté une sélection de ces cartes, qui avaient passé environ 15 ans dans son grenier, chez Ewbank’s Auctioneers afin de les faire examiner par des experts.

À sa grande surprise, on lui a annoncé que cette collection avait une grande valeur et on lui a attribué une estimation de presque 300 000 euros.

James Spooner, responsable des cartes à collectionner chez Ewbank’s, a déclaré :

« Quand nous avons vu ce qu’il avait, le tout en parfait état, nous n’en croyions pas nos yeux, ni le fait qu’il n’avait aucune idée de leur valeur. Lorsque nous avons, ensuite, découvert qu’il possédait 42 séries de ce type, nous sommes restés bouche bée. »

Il a révélé qu’il estimait que cette collection de cartes pourrait se vendre jusqu’à 323 000 euros, mais les offres préalables à la vente ont alors commencé à affluer, laissant entrevoir un prix de vente bien plus élevé.

Crédit photo : Ewbank Auctioneers

Une somme à 7 chiffres pour toute la collection

Lorsque les cartes ont finalement été mises aux enchères mercredi 21 octobre, elles ont suscité un véritable engouement et ont fini par être vendues pour la somme astronomique de 1,86 million d’euros, frais compris.

Parmi les lots les plus lucratifs figurait un ensemble comprenant un Dracofeu « Sky Ridge » rare, estimé à environ 47 780 euros, ainsi qu’un « Legendary Collection Complete Master Set », contenant une carte Dracofeu en parfait état, qui a rapporté environ 120 000 euros.

Interrogé par la BBC, cet homme a expliqué qu’il avait commencé à acheter ces cartes sur eBay dans les années 1990, lorsque son fils était à l’école et s’était mis à échanger des cartes Pokémon avec ses copains.

« Il possédait ses propres cartes, mais il n’a jamais eu l’occasion de toucher celles-ci, je suis heureux de le dire. »

Crédit photo : Ewbank Auctioneers

Ce lot de cartes constituait « de loin la collection la plus précieuse » que les commissaires-priseurs aient jamais traitée. Andrew Ewbank, qui dirige l’entreprise, a déclaré qu’il s’agissait du montant total le plus élevé que la société ait jamais enregistré pour une seule vente.

« L’engouement était incroyable, surtout parce que les collectionneurs n’en revenaient pas de la qualité de cette collection : vaste, intacte, complète, et comprenant pratiquement toutes les raretés que l’on puisse espérer. »

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Les cartes Pokémon taxées en France

M. Ewbank a ensuite révélé que l’intérêt pour Pokémon était actuellement « en plein essor », car ceux d’entre nous qui étaient jeunes lors du lancement de la franchise japonaise ont aujourd’hui entre 30 et 40 ans et disposent d’un peu plus de revenus disponibles à y consacrer qu’à l’époque.

Il a encouragé tous ceux qui auraient une vieille collection rangée quelque part à la ressortir et à y jeter un œil.

Pour rappel, en France, la revente de cartes Pokémon par des particuliers est exonérée d'impôt jusqu’à 5 000 € inclus par cession (par vente). Pour la grande majorité des cartes Pokémon, l'administration fiscale les considère comme des biens meubles de consommation et non comme des objets de collection.

Un abattement s'applique selon le nombre d'années de conservation de la carte, menant à une exonération totale après 22 ans de détention (à condition de pouvoir justifier le prix et la date d'achat d'origine).