Un directeur d'école détourne 3 millions d'euros... pour acheter des cartes Pokémon

En France, un directeur d’école a réussi à détourner 3 millions d’euros pour payer ses projets personnels comme un mariage, des voyages… et une grande quantité de cartes Pokémon.

C’est une affaire de détournement d’argent pour le moins insolite. En France, le directeur d’une école privée, Ridouan Abagri, a détourné près de 3 millions d’euros. Il était le responsable de l’école supérieure du Digital College.

Crédit photo : Digital College - Paris Nanterre

Ridouan Abagri est accusé d’avoir créé “un vaste système d’abus de bien social, de détournement de fonds publics, de fausses factures et de blanchiment d’argent”. Comme le rapporte L’Express, il aurait en effet détourné les fonds de son école en utilisant les aides et les partenariats destinés à l’établissement pour son propre profit. Il aurait également utilisé les 7 000 euros dépensés par chaque étudiant pour s’inscrire à une année scolaire.

Un demi-million d’euros de cartes Pokémon

Interrogé par la police, le directeur d’école a affirmé avoir procédé à certains “investissements stratégiques”. En effet, il a utilisé cet argent détourné pour financer ses projets personnels comme un mariage à hauteur de 50 000 euros, des voyages et des nuits dans des hôtels de luxe.

Crédit photo : iStock

Mais ce n’est pas tout. L’homme aurait également investi plus d’un demi-million d’euros dans des cartes Pokémon. Cet investissement peut en effet être rentable car les cartes Pokémon peuvent valoir très cher, comme cette carte vendue à 16,5 millions de dollars aux enchères. Grâce à une collection de cartes Pokémon d’une valeur de 30 000 euros, un homme avait notamment pu financer son mariage.

La suite après cette vidéo

L’école va fermer

Malheureusement, Ridouan Abagri n’aurait pas dû utiliser l’argent de l’école pour acheter toutes ces choses puisque l’établissement a été placé en liquidation judiciaire et fermera définitivement ses portes le 31 mai prochain. Les 3 000 étudiants inscrits devront trouver un nouvel établissement pour pouvoir continuer leurs études.

S’il est accusé d’abus de biens sociaux, d’escroquerie de fonds publics et de blanchiment d’argent, Ridouan Abagri pourrait écoper d’une peine de 3 à 5 ans de prison et devra verser jusqu’à 750 000 euros d’amende.