Il paie son mariage grâce à des cartes Pokémon valant 30 000 euros retrouvées dans son grenier

En Angleterre, un habitant du Dorset a retrouvé des cartes Pokémon rares en vidant la maison de son enfance. Il espère que leur vente lui permettra de financer son mariage.

« Revendez-les tous, revendez-les tous, Pokémon ! »

Ce n’est un secret pour personne : certaines cartes Pokémon de notre enfance valent aujourd’hui une petite fortune en raison de leur rareté. Début février 2026, l’une d’elles a par exemple été vendue 16,5 millions de dollars aux enchères.

Récemment, un habitant du Dorset, en Angleterre, a retrouvé sa collection de cartes Pokémon. Il a alors mis la main sur des pièces susceptibles de lui rapporter une belle somme d’argent.

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Des cartes Pokémon susceptibles de rapporter gros

Enfant, Andrew Braund, aujourd’hui assistant pédagogique de 37 ans, a collectionné plusieurs cartes Pokémon, dont des Dracaufeu, rapporte le magazine People.

En vidant les affaires du grenier de sa maison d’enfance, il est retombé sur sa vieille collection.

Face à cette découverte, il a décidé de la faire estimer dans une boutique spécialisée dans les cartes à collectionner. Il a été surpris d’apprendre que trois d’entre elles valaient bien plus que ce qu’il imaginait.

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« Je ne pensais pas qu’elles auraient de la valeur (…) Je m’attendais à ce que l’ensemble me rapporte environ 500 livres sterling (environ 580 euros) », a-t-il confié À SWNS.

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Il possède notamment une carte Pokémon holographique Dracaufeu de la série Skyridge dans un état impeccable, dont la valeur est comprise entre 9 440 euros et 13 850 euros.

Le trentenaire détient également un autre exemplaire proche du neuf, évalué à environ 11 550 euros. Sa troisième carte, un Dracaufeu Reverse holographique, est estimée entre 1 870 euros et 2 575 euros.

Une vente pour financer un beau projet

Au total, ces pièces pourraient représenter près de 30 000 euros.

« Ironiquement, ces trois cartes Dracaufeu devaient faire partie des derniers paquets que j’ai achetés », a expliqué Andrew.

Avant d’ajouter :

« Ce sont celles qui ont la plus grande valeur financière, mais la plus faible valeur sentimentale. Celles que j’aimais le plus quand j’étais enfant sont abîmées, parce que je les gardais toujours dans mes poches ».

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Sa collection est actuellement mise aux enchères par la maison Ewbank’s Auctions. Le jeune homme espère que la vente de ce trésor lui permettra de financer sa cérémonie de mariage, prévue en août prochain.

À noter que la vente aura lieu ce jeudi 16 avril.

On croise les doigts pour lui !