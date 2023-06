Un surfeur découvre une Rolex au fond de l'océan... et elle marche encore

Alors qu’il faisait de la plongée pour nettoyer les fonds marins, le surfeur Matt Cuddihy a trouvé une montre de plongée de luxe. À sa grande surprise, celle-ci fonctionne toujours.

On le sait, les fonds marins peuvent regorger de nombreux trésors. Ce n’est pas un hasard si l’on voit souvent des individus armés de détecteurs de métaux sillonner les plages pour mettre la main sur des objets de valeur enfouis dans le sable.

Crédit photo : Instagram / Matt Cuddihy

Cette fois-ci ce n’est pas sur la plage mais dans la mer directement que la belle trouvaille eut lieu. En Australie, le surfeur Matt Cuddihy s'adonne à son activité préférée à Noosa, un magnifique spot de surf. Et quand il ne surfe pas, il fait de la plongée afin de ramasser les déchets présents dans l’océan.

Une Rolex encore fonctionnelle

Généralement, il ramène des débris de filets, des sacs plastiques, des bouchons, etc… Cependant, lors de sa dernière plongée, il a remonté un artefact pas comme les autres : une Rolex Submariner, une montre de plongée de luxe. L’objet était recouvert de concrétions avec le bracelet qui était coincé sous un rocher. Le verre usé par le va-et-vient du sable au fil des marées, la montre était là depuis un bon moment.

Crédit photo : Instagram / Matt Cuddihy

Au-delà de la trouvaille, ce qui a été plus surprenant pour le surfeur a été de constater que la montre était encore bien fonctionnelle. En sortant la Rolex de l’eau, Matt Cuddihy l’a nettoyée à l’eau fraîche et a ôté la plupart du sel, du sable et des concrétions qui commençaient à faire une gangue à son boîtier en acier.

Le seul souci pour le surfeur, la couronne de la montre était soudée à force d’être trop longtemps resté dans l’océan. Du coup, le surfeur n’a pas la possibilité de régler le bon fuseau horaire. L'histoire ne dit pas si la Rolex est passé, avant d'être ressortie de l'océan, dans le ventre d'un crocodile.